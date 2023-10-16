「員工失蹤了」2同事跪地急尋 網笑：祝福盡速找回
現代人生活忙碌，因此不少家庭購入掃地機器人，幫忙維持家裡清潔。不過，許多民眾經常遇到掃地機器人被東西卡住或沒電，而找不到的情況。日前，日本一間遊樂場，就發生此事件，讓該遊樂場員工非常緊張。
日本新宮町的遊戲機台遊樂場「Sun Games Shingu」13日於X（原為Twitter）表示，店裡的掃地機器人已經消失一天了，拜託民眾若看見，請務必告知員工。遊樂場還特別附上兩位同事跪在地上，尋找掃地機器人的畫面，吸引500多萬網友查看。
貼文底下，網友們紛紛被這有趣的發文逗笑，並祝福店家能早日找回機器人，「不知道它是不是離家出走，成了流浪的掃地機器人」、「這張照片似乎在說『我沒有生氣，請出來吧！』」、「有一些掃地機器人孩子走失了，我希望您能找到他們」、「希望你能安全找到」。遊樂場不久後再次發文稱，目前店家已找到消失的掃地機器人，抱歉讓人擔心了。
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