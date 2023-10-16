尷尬婚禮！新娘想辦夢幻超豪婚禮 要賓客先付4萬8 結局慘了…

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香港01／ 撰文：布萊恩
美國1名新娘為了與伴侶舉辦夢想婚禮，要籌集6萬美元（約新台幣195萬元）資金。示意圖／ingimage
美國1名新娘為了與伴侶舉辦夢想婚禮，要籌集6萬美元（約新台幣195萬元）資金。示意圖／ingimage

為了結婚「人情」，輸了親情友情，值得嗎？美國1名新娘為了與伴侶舉辦夢想婚禮，要籌集6萬美元（約新台幣195萬元）資金，於是要求每位賓客先支付1500美元（約新台幣4.8萬元）人情，否則不可出席婚禮，結果賓客舉動令其「夢想之日」變成噩夢，被迫取消婚禮。事後新娘在網上發文怒轟親友行為，引來網友熱議。

「這一切是如何崩潰的？」綜合外媒報導，美國新娘蘇珊（Susan）與新郎於14歲相遇，20歲時誕下第1個孩子，數年後為了舉辦夢想婚禮，存了1.5萬美元（約新台幣48.8萬元），惟遠遠未及盛大婚禮需要的6萬美元（約新台幣195萬元）開支。

蘇珊絞盡腦汁，想到從親友「下手」，要求每位賓客先支付1500美元（約新台幣4.8萬元）人情禮金，否則就不能出席婚禮，「我們說得很清楚，如果不支付，就不會受邀參加我們專屬的婚禮。這是一生一次的婚禮」。

蘇珊聲稱，她一開始提出要求時，一些賓客欣然接受，更表示可以提供更多資金，而伴娘及前男友家人亦稱願意捐款，讓她相當高興，「我們含淚感謝並接受了」。然而現實不似預期，最終只有8位賓客答應其要求，連前男友家人也收回承諾，令蘇珊震驚憤怒：「如果沒有朋友的幫助，這（夢想婚禮）要怎麼成真呢？」

不過蘇珊未有放棄，再次向賓客發出婚禮邀請，並在眾籌網站GoFundMe籌集資金，卻只收到250美元（約新台幣8140元），令她絕望，尤甚是新郎提議改為在拉斯維加斯舉辦「廉價、破爛」的婚禮時，「我只是想要當一天的卡戴珊（Kardashian，美國名媛），然後像一般人一樣生活」。最終蘇珊於婚禮舉行4天前宣布取消。

可是噩夢仍未結束，新郎開始與其閨密八卦婚禮問題，並開始在外面待到很晚才回家，她懷疑自己遭背叛欺騙，取消婚禮後決定到南美洲「背包旅行」兩個月，擺脫一切，「我要逃離這個可怕的社會。捐錢給朋友到底有多難？我對你們而言重要嗎？友善提醒，別以為你擁有我，我要徹底砍掉你們這些（惡毒的）蛇。我現在一個人過自己生活」。

事件引起網友熱議，批評蘇珊行為令人側目，「我想說新郎能逃脫真是幸運」、「如果我是她的朋友，我就會與她斷絕關係」、「要求付費參加她的婚禮。令人難以置信」。不過也有網友認為太誇張，質疑真偽。翻查資料，該貼文於2018年已流傳，至近日被翻炒再惹爭議。

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文章授權轉載自《香港01》

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