網美衝浪驚覺下半身失蹤！ 下秒好心男海中高舉「藍色一物」笑翻全場
不少民眾至海邊戲水時喜愛穿搭比基尼，除了一改傳統泳衣包緊緊，也能自信展示好身材。不過日前國外一名女網紅到海邊衝浪，不料身上穿著的比基尼泳褲竟遭海浪捲走，嚇得她急忙上岸拿毛巾遮擋下半身，令人想不到的是，泳褲竟被好心人士撿到，因此她也把這段意料之外的後續分享到網上。
熱愛衝浪的女網紅平常喜愛在TikTok、Instagram社交平台分享自己的生活，日前她一段分享一支影片，表示自己去衝浪時，泳褲竟不慎被海浪沖走，原以為泳褲已經找不回來了，沒想到卻被一旁的衝浪者撿到，見對方在海中高舉著自己的泳褲，她也覺得十分有趣，因此將影片發布到網上跟網友分享。
對此，網友紛紛開玩笑回應，「真是個幸運的人」、「如果是我才不會還給妳」、「我肯定會把它們放進口袋」、「對我沒有任何好處，我不能穿，笑死我了」，不過也有網友提醒，下次穿泳衣可以先確認是否合身，可能是尺寸不合導致容易被海浪沖走。
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