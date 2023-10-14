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毫無異狀！母剖腹產子歡呼「太興奮了」 1分鐘內突心臟停頓死亡

香港01／ 喬納森
霍西在誕下兒子後，隨即出現癲癇，最後因心跳停頓死亡。（網上圖片）
霍西在誕下兒子後，隨即出現癲癇，最後因心跳停頓死亡。（網上圖片）

英國1名31歲母親剖腹誕下兒子後，看到兒子可愛的模樣不禁說了句「我實在太興奮！」，可是該女子不到1分鐘後情況突然急轉直下，最終因心臟停頓搶救無效而身亡，在場的醫護人員均感到愕然。當地死因庭展開研訊，有婦產科顧問醫生及麻醉師認為，產婦疑因羊水栓塞致命，解釋當羊水進入母親血液時，有可能發生栓塞，在罕見情況下會為心臟帶來壓力，導致心臟驟停。

綜合外媒報導，31歲英國女子霍西（Bernadette Horsey）於2022年1月19日，在皇家德比醫院（Royal Derby Hospital）剖腹誕下兒子提姆（Tim）。當她首次看到兒子時，不禁流露喜悅之情，表示「實在令人感到興奮」、「這是個男孩」。可是不到1分鐘，霍西情況突然轉差，出現癲癇狀況，其後更因心臟停頓搶救無效身亡。

法庭就事件展開死因研訊，有醫護人員指事發前霍西的健康情況良好，剖腹生產手術過程中亦沒有任何具風險的情況。

死者丈夫亞倫指妻子懷孕期間體重增加，出現孕吐，在整個懷孕期間中出現腫脹和胸痛，但這一切被認為是正常，於是如期前往醫院進行剖腹產手術。（網上圖片）
死者丈夫亞倫指妻子懷孕期間體重增加，出現孕吐，在整個懷孕期間中出現腫脹和胸痛，但這一切被認為是正常，於是如期前往醫院進行剖腹產手術。（網上圖片）

霍西的丈夫亞倫（Aaron Horsey）則指，妻子懷孕期間體重增加，出現孕吐，整個懷孕期間亦曾出現胸部腫脹和胸痛，醫生認為這一切是正常情況，於是霍西如期前往醫院接受剖腹生產手術。

婦產科顧問醫生羅賓森（Rebecca Robinson）表示，接生時聽到霍西說「我實在太興奮！」，當下認為她情況穩定、沒有任何異常。她憶述孩子出生後，霍西與丈夫都開心笑着，霍西更說「是個男孩」，形容她看起來一切很好，想不到情況突然轉差。

麻醉師特拉維斯（Martyn Traves）表示，孩子出生後不久，霍西臉色突然變得慘白，並出現癲癇情況，隨即心臟驟停身亡，他認為霍西是因羊水栓塞導致死亡。

羅賓森同意特拉維斯的意見，認為是羊水栓塞導致霍西死亡。她解釋當羊水進入母親血液時，有可能發生栓塞，在罕見情況下會導致心臟驟停。助理驗屍官路易絲（Louise Pinder）指，所有醫護人員在事發時已盡了最大努力搶救，沒有存在耽誤情況。案件目前仍在審理當中。

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文章授權轉載自《香港01》

婦產科 醫護人員

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