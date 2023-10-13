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恐怖冰箱藏屍！餐廳冰箱驚現全裸男屍嚴重腐爛 揭死者身份難理解

香港01／ 撰文：布萊恩
釜山重建區1間已關閉餐廳冰箱內，被發現有1具全裸男屍，已嚴重腐爛。（示意圖／Ingimage）
釜山重建區1間已關閉餐廳冰箱內，被發現有1具全裸男屍，已嚴重腐爛。（示意圖／Ingimage）

韓國發生恐怖冰箱藏屍案，1具全裸男屍被發現於釜山重建區1間已關閉餐廳的冰箱內，沒有發現明顯外傷，但已嚴重腐爛。警方估計，死者60多歲，是附近居民，由於屍體嚴重腐爛，難以推斷確切死亡時間，但相信至少已經死去約20天。警方指藏屍冰箱結構上難以從內部推開，正進一步調查。

綜合外媒報導，事發10月5日中午，釜山南區採蠻洞再開發區工作人員到1間已關閉餐廳檢查漏水等問題時，在斷電冰箱內發現1具腐爛全裸屍體。

警方接報到場，初步估計死者為成年男性，60多歲，是附近居民，未發現明顯外傷。（示意圖／Ingimage）
警方接報到場，初步估計死者為成年男性，60多歲，是附近居民，未發現明顯外傷。（示意圖／Ingimage）

警方接報到場，初步估計死者為成年男性，60多歲，是附近居民，沒有發現屍身有明顯外傷。

警方指，藏屍的冰箱可以從外面打開，惟難以從內部推開，而屍體已經嚴重腐爛，很難推斷確切死亡時間，但相信死者至少死去20天，正進一步調查案件詳情。

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文章授權轉載自《香港01》

冰箱 藏屍

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