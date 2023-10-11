新郎婚禮突舉紙條「求救」 新娘變臉砸捧花...原因讓全場傻眼

婚禮意味人生邁入重要的階段，每位新人都希望擁有一場美好又難忘的婚禮，但如果出現意想不到的插曲，將造成無法抹滅的陰影。日前一名國外新郎講誓言前，突然從西裝內拿出一張「救救我」的紙條，引發全場來賓一陣譁然，新娘看到後馬上變臉向新郎砸捧花，新郎卻輕描淡寫地解釋「我只是開玩笑而已」，整段過程被拍下上傳網路，引發國外網友一面倒撻伐新郎無理作為。

日前國外一對新人準備講婚禮誓詞時，新郎突然從西裝口袋內掏出一張折疊紙條，更將紙條攤開來給所有來賓看，紙上內容竟寫著HELP ME！（救救我！），引發全場來賓一陣譁然和討論，新娘看到後花容失色，氣得用手上捧花砸新郎，新郎見氣氛不對，才解釋這只是惡作劇，「我在開玩笑，這是一個笑話，這是一個笑話」，但新娘非常不滿回擊，「這不好笑」。

整段過程全被一名賓客拍下上傳到網路，引發瘋傳熱議，影片背景音還夾雜了這名賓客的嘻笑聲，但多數網友認為根本不好笑，一名抖音女網友「lifecoachshawn」就表示，婚禮誓言代表新郎承諾會尊重、珍惜自己伴侶，但該名男子卻選擇在這種時刻搗亂，根本在「公開羞辱」新娘，而且從影片看來，只有新郎和這名賓客覺得好笑。

許多網友也留言表示，「超有問題，全場唯一笑的人只有拍攝者和新郎」、「新娘的表情告訴所有人這不是開玩笑」、「神父表情說明了一切，作為一個男人，他看起來非常失望和尷尬，並為這女人擔心」、「有人注意到新郎穿運動鞋嗎？他就是個笑話」。