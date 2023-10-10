丟人！港人日本自駕撞毀鄰車被索償即失聯 租車公司無奈尋人

又有香港人醜出國際！有在日本經營租車公司的台灣人網上發文，表示公司旗下1部車輛，7月底於京都遭1名香港男子撞毀車門。港男一度提出「私了」，原PO拒絕並報警，港男承諾按單據賠償。後來事主修理好車輛，要求港男賠償28萬日圓（約6.0萬新台幣），惟他卻失去聯絡，無奈下事主只好於社交平台講述事件並嘗試尋人。事件引起一眾香港網友關注，紛紛批評涉事港男不負責任，有人更建議原PO公開港男的資料及電話號碼，提防同類事件再次發生。

該名自稱「大阪大叔」、在日本經營旅遊接待及租車生意的台灣網友於facebook發文，表示今年7月30日，其公司一輛車於京都嵐山天龍寺的停車場，遭1名持香港護照的男子開車門時撞到，導致車身損毀，「當時他說想要私了，我說沒辦法要叫警察，警察來了以後有留兩邊的資料」。

大阪大叔指，港男當時表示其租車公司的保險只賠償為25萬日圓或以上的損失，要求他準備報案證明及車輛的修理單據以作索償。大阪大叔於是安排修理車輛，花費28萬日圓（約6.0萬新台幣），「他開門整個傷了我的車漆，因為雙色，所以右邊雙色都從新烤漆，要價30多萬，後來28萬日圓結帳。修車時的營業損失，跟我們跑京都的油費、高速人工費都沒打算跟他算」。

由於意外時雙方車輛也處於靜止狀態，因此當地警方不視作交通事故，只列作財物損毀處理，故未能提供報警證明，但承諾若有人致電查詢，警員可代為解釋說明。

大阪大叔於是向港男提供單據索償，惟港男卻失去聯絡，「他現在不回應、不接電話，我已經多次聯絡他，他WhatsApp都沒反應，我有他的護照照片跟電話而已」。無奈之下，大阪大叔只好在社交平台發文尋人，講述正面對的情況，希望網友能幫助找到港男面對並處理事件。

貼文引來香港網友關注並討論，紛紛直斥涉事港男不負責任，質疑他從提出「私了」一刻已打算「違背承諾」，「有事就走是香港人天性」、「香港人不孬都是自私到X街，前排先book一大堆餐廳no show」、「違背承諾，可恥」、「其實原PO可以報案？只要這位港人又去日本，到時就可以拒絕他出境」。

亦有網友指事件存有疑點，「不是應該claim返租車果間公司？照計租車公司有車主信用卡資料」、「日本車位一般預留開門位，要開幾大先會hi到隔壁，他要撞到整28萬，是要換整片車門呀？」、「又無相、又無單，開個車門噴油28萬YEN？本身小事私了即pay就完，你要報案要留對方租車公司保險Contact，自己保險公司自己會做啦，點解要之後又要自己收？」。

大阪大叔事後回應，表示最初未有預料修理費高於25萬日圓，「當時覺得應該沒有修理這麼多錢，他說他可以用旅遊險賠我，要我給他修車收據，他回去香港再匯款給我們，他們也趕行程，所以就這麼決定」。他又指貼文獲網友分享後，港男曾讀訊息，其後稱已將事件交予保險公司處理，因此不能作出任何承諾。

延伸閱讀：

日本自駕...港人租車見儀表板亮紅P急發問 網友：不好遺禍人間

驚！遊客自駕被黑熊「暴力開車窗」影片瘋傳 1個動作揭自招危險

文章授權轉載自《香港01》