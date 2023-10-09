比香港還貴！新加坡「無窗儲物室」月租1萬5 網轟：想錢想瘋了

近年不斷有人將香港與新加坡的各方面比較，沒料到連劏房（房中房）價格都會出現「新加坡又贏」的情況！有女子在小紅書表示，新加坡有屋主將單位房間逐個出租，連目測不足40呎（約一坪）的無窗儲物室也不放過，月租索價達650新加坡幣（約新台幣15000元），屋主更標榜不申報地址月租可減50新加坡幣（約新台幣1176元），強調交通便利，附近設施齊全，原PO不禁感嘆「這樣租真的合法嗎？」、「住進去身體就被搞垮了」。這樣的劏房價格連香港網友也認為瘋狂，稱這個價錢一些有窗的劏房都能租到，甚至住太空艙可能更佳，直指「新加坡又贏」。

原PO在小紅書上傳圖片，由於在門口拍攝儲物室，所以未知全貌，但可見到放下床後只有1個小木架，估計面積不足40呎（約一坪）。業主對單位的簡介說明，儲物室沒有窗戶，月租650新加坡幣（約新台幣15000元）。業主更標榜若不用為租客申報地址，月租可減50新加坡幣（約新台幣1176元），至於超大主人房月租1,400新加坡幣（約新台幣33000元），稱單位靠近機場，歡迎航空業界人士租房，而且交通便利，甚至設有泳池、健身房、網球場和燒烤場。

原PO在貼文不禁質疑「這樣租真的合法嗎？ 」、「想錢想瘋了，給我200元（約新台幣4705元）我都不住，住進去身體就被搞垮了」。許多網友同樣紛紛批評業主無良，「650元太過分了吧，我懂真的有人為了省錢，會租這樣的地方」、「空氣不流通、濕氣重，住上一個月，免疫功能下降」，甚至有人指出「新加坡房屋出租，都是需要報到房客的地址到政府的網站上」、「可以舉報他」、「告發這屋主」。

有香港網友將這間新加坡儲物室拿來與香港的劏房相片，早前粉專「Rita的德國採購&旅遊日記」分享香港1間棺材房，月租2000元（約新台幣8200元），房間僅20呎（約0.5坪），粉專稱「這個感覺比棺材小，起床還要擔心撞到頭，如果那櫃子沒釘好，就直接上演絕命終結站」，感嘆「香港居住大不易，多啦A夢房」。

不過，據悉該房間是位於尖沙嘴的「一劏八」（指一間大房被分隔成8間）單位，內有洗手間及洗衣機可共用，該工人房有窗戶及風扇，有網友形容「最少可以有生風」，而該房間更已極速租出。有香港網友形容新加坡的無窗儲物房，租金幾乎是該工人房的雙倍，形容不能接受，想不到新加坡連劏房的離譜程度也更甚於香港，更有網友更形容「新加坡又贏」，又指「成功讓香港劏房問題輸出新加坡」。

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文章授權轉載自《香港01》