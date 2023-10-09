快訊

長輩挪用公仔錢買育兒品！教育部影片惹眾怒 潘文忠親上火線回應了

上士班長播A片給女兵看又開黃腔 不滿遭撤職打官司因「這點」逆轉勝訴

比香港還貴！新加坡「無窗儲物室」月租1萬5 網轟：想錢想瘋了

香港01／ 田中貴
左為香港0.5坪小房間，月租新台幣8200元；右為新加坡無窗房，月租新台幣15000元。圖／擷自「Rita的德國採購&旅遊日記」、小紅書
左為香港0.5坪小房間，月租新台幣8200元；右為新加坡無窗房，月租新台幣15000元。圖／擷自「Rita的德國採購&旅遊日記」、小紅書

近年不斷有人將香港與新加坡的各方面比較，沒料到連劏房（房中房）價格都會出現「新加坡又贏」的情況！有女子在小紅書表示，新加坡有屋主將單位房間逐個出租，連目測不足40呎（約一坪）的無窗儲物室也不放過，月租索價達650新加坡幣（約新台幣15000元），屋主更標榜不申報地址月租可減50新加坡幣（約新台幣1176元），強調交通便利，附近設施齊全，原PO不禁感嘆「這樣租真的合法嗎？」、「住進去身體就被搞垮了」。這樣的劏房價格連香港網友也認為瘋狂，稱這個價錢一些有窗的劏房都能租到，甚至住太空艙可能更佳，直指「新加坡又贏」。

原PO在小紅書上傳圖片，由於在門口拍攝儲物室，所以未知全貌，但可見到放下床後只有1個小木架，估計面積不足40呎（約一坪）。業主對單位的簡介說明，儲物室沒有窗戶，月租650新加坡幣（約新台幣15000元）。業主更標榜若不用為租客申報地址，月租可減50新加坡幣（約新台幣1176元），至於超大主人房月租1,400新加坡幣（約新台幣33000元），稱單位靠近機場，歡迎航空業界人士租房，而且交通便利，甚至設有泳池、健身房、網球場和燒烤場。

原PO在貼文不禁質疑「這樣租真的合法嗎？ 」、「想錢想瘋了，給我200元（約新台幣4705元）我都不住，住進去身體就被搞垮了」。許多網友同樣紛紛批評業主無良，「650元太過分了吧，我懂真的有人為了省錢，會租這樣的地方」、「空氣不流通、濕氣重，住上一個月，免疫功能下降」，甚至有人指出「新加坡房屋出租，都是需要報到房客的地址到政府的網站上」、「可以舉報他」、「告發這屋主」。

有香港網友將這間新加坡儲物室拿來與香港的劏房相片，早前粉專「Rita的德國採購&旅遊日記」分享香港1間棺材房，月租2000元（約新台幣8200元），房間僅20呎（約0.5坪），粉專稱「這個感覺比棺材小，起床還要擔心撞到頭，如果那櫃子沒釘好，就直接上演絕命終結站」，感嘆「香港居住大不易，多啦A夢房」。

不過，據悉該房間是位於尖沙嘴的「一劏八」（指一間大房被分隔成8間）單位，內有洗手間及洗衣機可共用，該工人房有窗戶及風扇，有網友形容「最少可以有生風」，而該房間更已極速租出。有香港網友形容新加坡的無窗儲物房，租金幾乎是該工人房的雙倍，形容不能接受，想不到新加坡連劏房的離譜程度也更甚於香港，更有網友更形容「新加坡又贏」，又指「成功讓香港劏房問題輸出新加坡」。

延伸閱讀：

陸生無看房15分鐘即簽約　一炮過付全年20萬租新寶城頂層特色戶

荃灣海之戀2房月租2.1萬　租金回報約2.4厘

文章授權轉載自《香港01》

新加坡 小紅書 房間

相關新聞

喪盡天良！英曼城64歲男子性侵72歲老婦 釋放後查揭再侵犯72歲老翁

喪盡天良！英國曼徹斯特警方日前公布1宗性侵長者案，指今年3月1名64歲男子闖入當地住宅性侵1名72歲婆婆，他同日被捕，警方其後將他釋放等待後續調查。未料2個月後，警方返回區跟進案件，再有1名72歲伯伯鼓起勇氣訴說自己同樣被性侵，疑犯正是該名64歲男子。警方指疑犯正面臨2項強姦罪和1項性侵末遂罪指控，有當地傳媒透露，案發地點其實是養老院。

離奇雙屍！氣溫逾30°C沒開冷氣全屋關窗 日本母女伏屍屋內死因可疑

酷熱天氣下，不開冷氣都該開窗吧？日本發生1宗離奇雙屍案，一對母女被伏屍於住所內，警方調查後發現冷氣機沒有開啟，所有窗戶都關着，初步懷疑母女是死於中暑，但她們為何採取方法散熱，事件內情及確實死因仍有待調查。

女兒男友竟是他炮友！離婚父見「未來女婿」傻眼：該跟女兒說嗎

岳父見女婿，卻見到自己的一夜情對象？外國1名父親離婚後發現自己屬於雙性戀，曾經使用同性戀約會應用程式結識男性，並和1名年輕人共度春宵。約1年後，女兒結識1名男朋友，在「見家長」時爸爸赫然發現，女兒的男朋友正正是該名和自己發生一夜情的年輕男子，因而大感苦惱，思考到底應否向女兒坦白。貼文引來不少網友討論，「如果我爸爸曾和我男友發生過關係，我會想知道」、「讓往事過去吧！」

孩子竟比老公大！38歲媽帶4孩嫁19歲男 7年後現況曝光引熱議

不少人談戀愛時都會高喊著「年齡差不是問題」，認為只要是真愛的話便能克服一切。而日前英國有一對年紀相差19歲，正慶祝結婚7週年的夫妻引起討論，當時19歲的史蒂文 （Steven）經由姑姑介紹認識了38歲的迪安娜（Deanna），2人相識後進入熱戀，1年後結為夫妻，史蒂文成為了迪安娜4個孩子的繼父，其中最大的繼子甚至比他大4歲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。