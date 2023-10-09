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喪盡天良！英曼城64歲男子性侵72歲老婦 釋放後查揭再侵犯72歲老翁

香港01／ 撰文：李納德
英警方返回區內調查時，有72歲伯伯稱被同1名疑犯性侵。（Google街景圖）
英警方返回區內調查時，有72歲伯伯稱被同1名疑犯性侵。（Google街景圖）

喪盡天良！英國曼徹斯特警方日前公布1宗性侵長者案，指今年3月1名64歲男子闖入當地住宅性侵1名72歲婆婆，他同日被捕，警方其後將他釋放等待後續調查。未料2個月後，警方返回區跟進案件，再有1名72歲伯伯鼓起勇氣訴說自己同樣被性侵，疑犯正是該名64歲男子。警方指疑犯正面臨2項強姦罪和1項性侵末遂罪指控，有當地傳媒透露，案發地點其實是養老院。

英國曼徹斯特警方通報2宗長者被性侵案件，始於今年3月18日下午2點半，72歲婆婆報警，指自己在Richmond Grove的住所內被性侵犯，警方隨即派員到場照顧婆婆及提供適切跟進。

64歲疑犯喬拉（Vijay Chawla）在同一天落網，警方將他帶署調查後予以釋放，以待進一步跟進。未料2個月後，5月20日警方返回案發區域調查時，區內72歲男子鼓起勇氣向警員透露，自己曾在同一住址被涉案男人性侵。警方確認2案是同一疑犯所為，至10月2日，喬拉涉嫌強姦及性侵未遂被捕，拘留作審訊。

曼徹斯特警方證實，喬拉目前被指控2項強姦罪及1項性侵未遂罪，11月7日將在刑事法庭出庭。警方未有交代案件細節及受害人的關係，但有英媒透露，案發地點是1所養老院。

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文章授權轉載自《香港01》

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