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離奇雙屍！氣溫逾30°C沒開冷氣全屋關窗 日本母女伏屍屋內死因可疑

香港01／ 撰文： 田中貴
大阪府松原市一對夫婦上門探訪涉事母女不果，擔心對方有不測，於是前往附近警察局報案，結果揭發雙屍命案。（新聞影片截圖）
大阪府松原市一對夫婦上門探訪涉事母女不果，擔心對方有不測，於是前往附近警察局報案，結果揭發雙屍命案。（新聞影片截圖）

酷熱天氣下，不開冷氣都該開窗吧？日本發生1宗離奇雙屍案，一對母女被伏屍於住所內，警方調查後發現冷氣機沒有開啟，所有窗戶都關着，初步懷疑母女是死於中暑，但她們為何採取方法散熱，事件內情及確實死因仍有待調查。

事發大阪府松原市的1幢公寓，翻查紀錄，該市於案發前3周，絕大部份日子氣溫超出30度。案發單位住有70多歲母親和40多歲女兒，上月23日早上9時許，一對夫婦上門探訪母女未獲回應，擔心對方有不測，於是前往附近警察局報案。

警方趕抵現場，進入單位調查後，在一樓和二樓的日式房間內發現該對母女遺體，經調查後，發現一樓冷氣機沒有開啟，而全屋所有窗戶均關閉，警方初步懷疑母女是死於中暑，正調查為何不開冷氣，或者採取其他方法散熱，母女的真正死因仍有待進一步確認。

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文章授權轉載自《香港01》

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