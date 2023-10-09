離奇雙屍！氣溫逾30°C沒開冷氣全屋關窗 日本母女伏屍屋內死因可疑

岳父見女婿，卻見到自己的一夜情對象？外國1名父親離婚後發現自己屬於雙性戀，曾經使用同性戀約會應用程式結識男性，並和1名年輕人共度春宵。約1年後，女兒結識1名男朋友，在「見家長」時爸爸赫然發現，女兒的男朋友正正是該名和自己發生一夜情的年輕男子，因而大感苦惱，思考到底應否向女兒坦白。貼文引來不少網友討論，「如果我爸爸曾和我男友發生過關係，我會想知道」、「讓往事過去吧！」

2023-10-07 10:09