孩子竟比老公大！38歲媽帶4孩嫁19歲男 7年後現況曝光引熱議

不少人談戀愛時都會高喊著「年齡差不是問題」，認為只要是真愛的話便能克服一切。而日前英國有一對年紀相差19歲，正慶祝結婚7週年的夫妻引起討論，當時19歲的史蒂文 （Steven）經由姑姑介紹認識了38歲的迪安娜（Deanna），2人相識後進入熱戀，1年後結為夫妻，史蒂文成為了迪安娜4個孩子的繼父，其中最大的繼子甚至比他大4歲。

根據《鏡報》的報導，迪安娜在好友的介紹下，認識了好友的侄子史蒂文，她經常開車載史蒂文和他朋友一同出遊，兩人也漸漸越走越近。而當迪安娜和前夫離婚，結束這段長達22年的婚姻後，她帶著4個孩子搬入公寓，同時詢問史蒂文願不願意搬進來一同分擔房租，這也成為他們愛情的起點。

不過這段戀情一開始並未獲支持，史蒂文表示因為迪安娜年紀比自己媽媽大，所以媽媽一開始會感到介意，且家人認為他還是孩子，不懂得如何撫養整個家庭，他身旁的朋友也因此與他疏離，導致他失去了很多朋友。然而即使身邊人都不支持，兩人依舊相信對方，相互扶持至今，終於獲得家人及朋友的認可。

如今兩人已育有一子，現年27歲的史蒂文作為5個孩子的父親，他坦言，雖然其中一個繼子比自己大，不過並不重要，因為自己跟他們的關係非常好，他也說到，「這段感情在開始時最困難，但現在容易多了，因為那些真正了解我們的人們知道，我們就是注定要在一起。」