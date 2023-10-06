快訊

私大招生「智慧型違規」被重罰 考生入學彈性不是秘密

王冠閎「台灣蝶王」是21歲水瓶男孩！哥哥也是188公分高帥哥

4款限時免費LINE貼圖來了！超Q「多利多利君」嗨喊下班囉迎雙十連假

埃及29歲母殺5歲兒斬首烹食內情心寒 「1原因」逃過殺人罪

香港01／ 撰文：布萊恩
埃及一名29歲女子殺害5歲兒子，被判定精神異常，逃過死刑。示意圖／ingimage
埃及一名29歲女子殺害5歲兒子，被判定精神異常，逃過死刑。示意圖／ingimage

埃及發生恐怖母親殺子煮食事件，1名29歲母親把5歲兒子殺死斬首，把頭顱放入燉菜一起煮熟，再吃掉頭部一部份肉，並把兒子餘下部份分屍。母親事後因殺人罪被捕，不過她再庭上宣稱遭人用巫術控制才會犯案，又說吃兒子的頭是希望「與兒子永遠在一起」。最終法官認定她行兇時精神失常，判入精神病院。

綜合外媒報道，事發今年4月，埃及29歲母親哈娜（Hanaa Mohamed Hassan），今年4月於浴室用3刀砍死5歲兒子後，斬下兒子頭顱放入燉菜烹煮，然後吃掉頭部一部份肉，並把兒子餘下身體部份切成小塊分屍。直到親戚在家裏發現屍體殘骸，揭發事件。

哈娜因殺人罪被捕，向警方稱殺子食頭是希望「與兒子永遠在一起」。而根據案情，哈娜4年前與丈夫離婚，雙方正爭取兒子撫養權，檢方認為哈娜為了防止前夫取得撫養權，才殺死兒子。

法庭審議初期，哈娜被認定是在精神狀況正常下犯案，當時也沒有服用會影響心智藥物，故繼續以殺人罪審理。不過法庭下令為哈娜進行更詳細精神心理評估，專家小組認為哈娜精神犯案時狀況不佳，而哈娜聲稱，她因遭到親友施下巫術，才會殘忍地殺害兒子。

最終被法庭認定哈娜犯案時有「妄想症」精神失常，9月30日判哈娜關押至精神病院。

延伸閱讀：

恐怖倫常命案！19歲女用平底鑊＋刀弒母　狂砍30刀　驚揭心寒殺機

恐怖倫常慘案！瑜伽導師殺母分屍　分十多袋吃掉屍塊　原因極心寒

文章授權轉載自《香港01》

殺人 埃及 親戚

相關新聞

埃及29歲母殺5歲兒斬首烹食內情心寒 「1原因」逃過殺人罪

埃及發生恐怖母親殺子煮食事件，1名29歲母親把5歲兒子殺死斬首，把頭顱放入燉菜一起煮熟，再吃掉頭部一部份肉，並把兒子餘下部份分屍。母親事後因殺人罪被捕，不過她再庭上宣稱遭人用巫術控制才會犯案，又說吃兒子的頭是希望「與兒子永遠在一起」。最終法官認定她行兇時精神失常，判入精神病院。

搭機1穿搭超NG！女網紅自曝社死瞬間 急勸世：一抬手胸部就彈出

過去曾有空服員建議旅客搭機時應穿長褲，以避免皮膚與骯髒的座椅直接接觸。不過搭機的NG穿搭不僅這一項，日前一名網紅便分享自己尷尬的搭機經驗...

叫她就會啟動所有同事iPhone！ 妹子和「Siri」撞名崩潰：根本強迫我改名

科技巨擘蘋果（Apple）自2011年推出智慧語音助理Siri已超過10年，今年也做出多項調整，包括讓用戶以後不用喊「嘿...

數錢數到手軟！乞丐布袋裝滿紙鈔 網見收入驚呆：遠勝上班族

乞討的收入到底有多少？馬來西亞日前流出一段疑似監視器畫面，一名乞丐在行乞一天後蹲坐角落，從舊布袋中掏出厚厚一疊紙鈔確認收入，影片曝光後立刻引發網友熱議，紛紛直呼「難以置信」...

為吸引賓客注意！阿公突在婚禮開槍 「不慎射中12歲孫子」

美國內布拉斯加州一名62歲男子日前在主持婚禮時，為了吸引現場約200名賓客的注意，計畫對空鳴槍，未料子彈卻意外擊中也在現...

找得到畫面中的北極熊嗎？攝影師被提醒「沒看到就死定了」

大自然儘管令人嚮往，但是在自然之中，也潛藏著許多具有攻擊性的野生動物。這些生物有時會形成天生的保護色，平時並不是那麼容易能夠察覺到。因此在探索自然時，最好也要提高警覺，並在專家的陪同下進行，才能確保安全。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。