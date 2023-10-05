數錢數到手軟！乞丐布袋裝滿紙鈔 網見收入驚呆：遠勝上班族

乞討的收入能超過上班族？馬來西亞日前流出一段疑似監視器畫面，一名乞丐在行乞一天後蹲坐角落，從舊布袋中掏出厚厚一疊紙鈔確認收入，影片曝光後立刻引發熱議，不少網友都被乞丐的可觀收入嚇傻。

根據「中國報」報導，近日社群媒體上流傳著一段影片，畫面中只見一名乞丐盤坐在角落，不疾不徐地打開舊布包，除了拿出受贈的食物，他還掏出了許多不同數額的鈔票，包括1令吉（約新台幣6元）、5令吉（約新台幣34元）、10令吉（約新台幣68元）等，接著便開始結算當日收入，儘管面額不大，但一疊又一疊紙鈔累積下來，收入仍然可觀。

Pinjam 100... pic.twitter.com/NgyGQ1cKET — MYNEWSHUB (@mynewshub) 2023年10月1日

乞丐「數錢數到手軟」的影片流出後，引發不少討論。有鄉民開玩笑留言，「想轉行了」、「借個100元（約新台幣682元）吧」、「他一天的收入比我們這些領薪水的上班族還多」、「看起來比我們還有錢」。

還有許多網友不認同行乞的行為，紛紛表示，「他四肢健全其實可以選擇去工作」、「馬來西亞人民很慷慨，但他看起來好手好腳」、「所以我才不捐錢給乞丐，寧可支持那些賣餅乾的辛苦人」、「如果說這個人的收入比我們多你信嗎？他們還有人住在豪華飯店」、「這就是為什麼我不相信在路邊乞討的人」。

不過，也有部分網友持相反意見，「我不認為他有什麼問題」、「恭喜他，只證明他很努力贏得人們的同情」、「那都是別人自願捐給他的」。