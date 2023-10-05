找得到畫面中的北極熊嗎？攝影師被提醒「沒看到就死定了」

大自然儘管令人嚮往，但是在自然之中，也潛藏著許多具有攻擊性的野生動物。這些生物有時會形成天生的保護色，平時並不是那麼容易能夠察覺到。因此在探索自然時，最好也要提高警覺，並在專家的陪同下進行，才能確保安全。

根據日本媒體「FUNDO」報導，目前居住在北海道，並常遠赴世界各地的極地區拍攝，還曾經在挪威北極圈駐留超過一個月的日本攝影師林祐介，最近分享了一段影片。

在這段影片的畫面中，其實藏了一隻北極熊，但因為整體環境的關係，並不是那麼容易可以找得出來。如果沒有注意到，很可能就會立刻遇上生命危險。這位攝影師也是在陪同導遊的提醒下，才發現北極熊的蹤跡。

網友們看到影片紛紛表示「嗯，完全看不到」、「這也太困難了」、「找好久才發現，第一次看完全沒辦法」、「我花了三十秒才找到，已經死了吧」、「導遊的眼力也太好」、「我找了大概十次才有」、「用iPhone看的時候都找不到，換成MacBook就發現中間在動」。

有網友找到後公布正解，原來這隻北極熊，就藏在畫面中央，被樹木遮蔽到的地方，再加上身上的顏色和雪景幾乎一致，所以很難察覺。不過如果仔細觀察，就能發現熊本身有在動作，可作為辨識的方法。