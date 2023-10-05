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影／短髮妹拿按摩棒「辦公室舒壓」被同事拍下 網驚：一直都用錯

聯合新聞網／ 綜合報導
擷自推特Funnyman
擷自推特Funnyman

情趣按摩棒除了拿來做限制級的事，還能拿來做什麼？一名外國女性上班族，在上班時間於辦公室內手持一支紫色按摩棒，在肩頸及臉頰處來來回回地按摩，似乎相當享受，整個過程被同事拍攝且上傳至推特Funnyman，引起網友驚呼：「原來一直都用錯了？」

畫面中一名年輕短髮女子坐在辦公室內，在手持紫色按摩棒來來回回地在肩頸和臉部為自己按摩，似乎十分享受按摩棒在肩頸及臉部舒壓的感覺，影片直至結尾處，女子突然面對鏡頭，顯然發現自己被偷拍了，並露出驚訝表情。

該影片上傳至推特用戶Funnyman的網頁後，已有逾400萬人次瀏覽。多數網友大驚：「原來一直都用錯了」、「按摩棒脫離陰道按摩，好像更舒服了」、「這真是有史以來最好的按摩」，也有人天真地問：「會不會她真的不知道這是情趣用品，誤會是頸部按摩器」，也有人歪樓地表示，認為該名女子的髮型和臉部輪廓「真的很美」。

按摩 上班族 偷拍

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