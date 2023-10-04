帶兒子到迪士尼玩一天砸12萬 她傻眼：光天化日下搶劫？

到迪士尼樂園玩是不少孩子的夢想，美國一名網友日前帶孩子到迪士尼樂園玩，想不到一天就花了3758美元（約12萬新台幣），讓她直呼根本是「光天化日下搶劫」。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名網友漢寧（Summer Reign Henning）在TikTok發影片，影片中列出一家人在迪士尼樂園的花費，光是一天就花了3758美元，而且他們還有兩個園區要去，讓漢寧直說吃不消，認為迪士尼是「光天化日下搶劫」。

漢寧在影片中列出收據，其中包含購買星際大戰的光劍玩具3把800美元（約2.5萬新台幣），以及花170美元（約5500元新台幣）購買合照。漢寧表示，他們光是買門票和快速通關就花了870美元（約2.8萬新台幣），但是就算付了快速通關，一種遊樂設施也只能玩一次，而花170美元買的合照畫質卻跟手機拍得差不多。

園區的早餐十分平凡，菜色就只有炒蛋、香腸、培根和葡萄，但是這份早餐卻要223美元（約7200元新台幣）。進入園區後大家頭上會戴的髮箍4個要130美元（約4200元新台幣），整天下來林林總總就花了3758美元，讓她超傻眼。

這部影片吸引超過200萬次點閱，有近5000則留言，大部分的網友都覺得這樣的金額很誇張。有網友就說不應該花那麼多錢吃園區內的東西，但漢寧表示這次旅行是為兒子過生日，因此她才會不惜砸大錢滿足孩子們的需要。