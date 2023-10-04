快訊

直播／小犬來勢洶洶！各地颱風假陸續宣布 氣象署估這些縣市恐無緣

亞運羽球／周天成直落二晉級8強 成我國單打最後希望

不斷更新／中颱小犬掀狂風 雲林、嘉市等7縣市明日停班停課

帶兒子到迪士尼玩一天砸12萬 她傻眼：光天化日下搶劫？

聯合新聞網／ 綜合報導
女子帶孩子們到迪士尼玩，想不到一天就花了12萬台幣。示意圖，圖片來源／ingimage
女子帶孩子們到迪士尼玩，想不到一天就花了12萬台幣。示意圖，圖片來源／ingimage

迪士尼樂園玩是不少孩子的夢想，美國一名網友日前帶孩子到迪士尼樂園玩，想不到一天就花了3758美元（約12萬新台幣），讓她直呼根本是「光天化日下搶劫」。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名網友漢寧（Summer Reign Henning）在TikTok發影片，影片中列出一家人在迪士尼樂園的花費，光是一天就花了3758美元，而且他們還有兩個園區要去，讓漢寧直說吃不消，認為迪士尼是「光天化日下搶劫」。

漢寧在影片中列出收據，其中包含購買星際大戰的光劍玩具3把800美元（約2.5萬新台幣），以及花170美元（約5500元新台幣）購買合照。漢寧表示，他們光是買門票和快速通關就花了870美元（約2.8萬新台幣），但是就算付了快速通關，一種遊樂設施也只能玩一次，而花170美元買的合照畫質卻跟手機拍得差不多。

園區的早餐十分平凡，菜色就只有炒蛋、香腸、培根和葡萄，但是這份早餐卻要223美元（約7200元新台幣）。進入園區後大家頭上會戴的髮箍4個要130美元（約4200元新台幣），整天下來林林總總就花了3758美元，讓她超傻眼。

這部影片吸引超過200萬次點閱，有近5000則留言，大部分的網友都覺得這樣的金額很誇張。有網友就說不應該花那麼多錢吃園區內的東西，但漢寧表示這次旅行是為兒子過生日，因此她才會不惜砸大錢滿足孩子們的需要。

迪士尼

延伸閱讀

影／Uber女司機不會幫忙搬行李 她推「男女同工不同酬」遭網友罵翻

影／被識破？不想陌生人坐自己旁邊 空服員「一連串廣播」讓她超尷尬

影／比養老院便宜！ 退休夫妻搭郵輪環遊世界2年

「出租媽媽」成新職業 她不只做飯打掃還要保「小孩」出獄

相關新聞

帶兒子到迪士尼玩一天砸12萬 她傻眼：光天化日下搶劫？

到迪士尼樂園玩是不少孩子的夢想，美國一名網友日前帶孩子到迪士尼樂園玩，想不到一天就花了3758美元（約12萬新台幣），讓她直呼根本是「光天化日下搶劫」。

美國最古老木乃伊躺128年將下葬 當年竟是意外被防腐保存

美國賓夕法尼亞州一具木乃伊「石頭人威利」（Stoneman Willie）在當地展示128年後，將於本周末接受正式安葬，...

會胖喔！超老實店名引發話題 這家二郎系拉麵才剛開幕就爆紅

拉麵是日本知名的平民美食，Q彈的麵條、濃郁的湯頭以及軟嫩的叉燒肉，往往是拉麵的精華所在。不過也因為有大量的油脂和澱粉，使得拉麵整體的熱量偏高，吃多了可能容易發胖。但最近日本一家拉麵反其道而行，特別在店名上強調這一點，結果反而引來許多網友關注。

北海道出動「怪獸狼」 肩負荒村驅熊重任

日本北海道中部瀧川市近年常傳出熊襲擊人的事件，日本科技公司發明的一組機器「怪獸狼」（Monster Wolf）正派上用場，牠們面目猙獰、眼睛閃爍著血色紅光...

最正小三遭醫師情夫告到破產 同遊布拉格發現手機「驚人內幕」

精神科醫師陳恆寧與45歲情婦張思雲，兩人因婚外情的感情破裂走上法庭，女子張思雲因付不出兩人訴訟的雙方律師費，遭到前情夫陳恆寧上法庭要求她申請破產。

影／被識破？不想陌生人坐自己旁邊 空服員「一連串廣播」讓她超尷尬

國外一名網友因為不想要陌生人搭機時坐在她旁邊，每當有乘客經過時就會刻意迴避眼神，想不到竟被空服員廣播「公審」讓她覺得很尷尬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。