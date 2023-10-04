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全家瞞他20多年！妻與親弟「玩超開」 網糾1細節吐更暗黑真相

聯合新聞網／ 綜合報導
國外一名男子在網上吐露慘痛經歷，他表示與妻子結婚二十多年，但最近一場家庭聚餐，讓他深感在這段感情中被背叛。示意圖／ingimage
國外一名男子在網上吐露慘痛經歷，他表示與妻子結婚二十多年，但最近一場家庭聚餐，讓他深感在這段感情中被背叛。示意圖／ingimage

婚姻中對彼此坦誠是不少夫妻期望的事，但還是有人會對另一半隱瞞過往。國外一名男子在網上吐露心情，表示結婚二十多年，近期才得知妻子的驚人秘密，而且她的事情全家人都知情，卻只隱瞞他一人，深感遭背叛，讓他直嘆「當了半輩子的傻瓜」，更怒批家人「混蛋」。

據《鏡報》報導，國外一名男子在網上吐露慘痛經歷，他表示與妻子結婚二十多年，但最近一場家庭聚餐，讓他深感在這段感情中被背叛。原PO的弟媳在聚餐時透露他的妻子婚前無縫接軌，跟他在一起的前幾周曾有一段情，而且對象就是他的親弟弟。

「我完全不知情」，原PO忿忿不平道，「他們隱瞞了這個祕密數十年」。而讓他氣憤的是，這個「秘密」其他家人都知情，只有他不知道，「我感到痛苦、被嚴重冒犯」。當詢問他們為何從來不說，父母則表示「我們以為你知道」。

「我當了半輩子的傻瓜」，原PO嘆道，並直批兄弟姐妹和父母都是混蛋。此外，弟媳更在言談中暗示，大嫂與她的先生曾「非常親密」。他隨後也直接找弟弟求證，最終得知妻子與弟弟當時的關係基本上算是砲友，且「親密連結」的次數非常多。對此，原PO表示理解，「畢竟誰沒年輕過」，但還是覺得怪，並說目前與妻子已分房睡，並考慮要結束這段婚姻。

文章一出，引來不少網友同情，但也有人點出更暗黑的真相。由於原PO提及交往沒多久妻子就懷孕了，兩人也很快就結婚，且數年前妻子曾做出讓他對她產生信任危機的事。有網友便直呼「快驗DNA」、「等等，所以他們沒有做防護措施就發生性行為，然後她跟你交往、很快就懷孕，你確定兒子是你的嗎？」、「所以原PO知道妻子其實會到處亂搞，但現在不能接受他弟弟是其中之一」。另有網友幫原PO家人緩頰，「有可能大家真的都以為你知情，因為尊重你所以沒有說出口」。

DNA 懷孕 父母 婚姻 結婚 性行為

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