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婚禮釀憾事！ 爺爺為吸引賓客注意對空鳴槍 子彈意外射中在場孫子

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名爺爺在婚禮中掏出手槍射擊，意外打中自己的孫子。 示意圖／ingimage
美國一名爺爺在婚禮中掏出手槍射擊，意外打中自己的孫子。 示意圖／ingimage

婚禮變憾事！美國一名爺爺在當婚禮主持人時為了引起參加賓客們的注意力，對空鳴槍，子彈不幸地擊中自己在現場的孫子，而這名爺爺事後也被以虐童重罪逮捕。

《紐約郵報》報導，美國內布拉斯加州（State of Nebraska）近日發生一起離奇事件，62歲男子加德納（Michael Gardner）擔任婚禮主持人，為了讓分散在會場各處的賓客聚集起來，便掏出一把左輪手槍對空鳴槍，結果意外走火，子彈射中孫子的左肩，造成撕裂傷。

警方獲報抵達案發現場，確認射出的是一枚空包彈，不過也在手槍裡頭發現了疑似有自製的黑色火藥和不明的化學殘留物，甚至還有一些子彈留在彈匣裡。

所幸，加德納的12歲孫子沒有嚴重的生命危險，他被緊急送往當地的醫院接受治療，但加德納已被逮捕暫時移到監獄，並面臨以槍枝傷害他人及虐童的罪名。

《福斯新聞》指出，負責偵辦此案的警員表示，他們不認為加德納有意傷害他的孫子，但這個行為的確不適當，警員也判斷，整起事件，加德納應該沒有喝酒。

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