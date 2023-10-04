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恐怖倫常命案！19歲女用平底鍋弒母 再狂刺30刀 下場出爐

香港01／ 布萊恩
平底鍋示意圖。圖片來源/ingimage
平底鍋示意圖。圖片來源/ingimage

美國發生恐怖倫常命案，1名19歲女子用平底鍋瘋狂擊打母親頭部，再用刀狂砍30刀，導致母親死亡，女子事後被捕。警方調查後發現，女子的弒母動機竟是因為母親發現她遭大學開除學籍秘密，她經過審判後已被判謀殺罪成，可能面臨最高無期徒刑。

綜合外媒報導，事發2020年3月，美國俄亥俄州50歲任職醫護的布倫達（Brenda Powell）被發現在家中身受重傷，與當時19歲（現年23歲）女兒西德妮（Sydney Powell）同送往醫院，惟布倫達搶救無效不治。

警方調查發現，西德妮因為被母親發現她遭大學開除秘密，激動下用平底鍋擊打母親頭部，再轉用刀狂砍狂刺母親頸部30刀。

辯方在庭上聲稱西德妮患有精神分裂症，因當時精神崩潰才會殺死母親，不能以謀殺定罪，又強調西德妮認為「母親是她最好的朋友」。

不過，控方聘請的心理學家不同意辯方說法，指西德妮犯案時不符合精神問題定義。控方續說，西德妮殺母是因為她不想自己秘密被揭露，而用平底鍋攻擊一半停下，是因為要轉用刀再襲擊，並非停手，「她不得不轉換武器繼續襲擊母親」。

據報西德妮父親及外婆希望控方在不經審判下達成解決方案，惟控方堅持透過陪審團裁決。西德妮近日被裁定謀殺、篡改證據等罪罪成，面臨最高無期徒刑，有可能在15年後獲得假釋，但由於她同時篡改證據罪成，或會有額外刑期。據報被裁定罪成後，西德妮於庭上落淚。

延伸閱讀：

人間悲劇！年輕夫婦服毒同死　死前向3子女預告　拍片揭驚人內情

恐怖倫常慘案！瑜伽導師殺母分屍　分十多袋吃掉屍塊　原因極心寒

文章授權轉載自《香港01》

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