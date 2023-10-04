最正小三遭醫師情夫告到破產 同遊布拉格發現手機「驚人內幕」

新加坡媒體《獅城新聞》報導，一名精神科醫師陳恆寧與45歲情婦張思雲，兩人婚外情感情破裂後走上法庭，女子張思雲因付不出兩人訴訟的雙方律師費，遭到前情夫陳恆寧上法庭申請讓她破產。

張思雲在兩人感情破裂後，指稱陳恆寧在交往期間自2017年5月起，數次私下共開了280顆鎮靜劑給她，卻未登記在醫院的記錄裡。法官認為，陳恆寧在2018年5月僅給張思雲14顆鎮定劑的說辭，與呈堂證據較為一致，故在去（2022)年判張思雲敗訴，且需負擔雙方的律師費25萬新幣（約575萬台幣）。

張思雲在接到債務扣押令後，將銀行存款用作支付部分費用，但陳恆寧卻向法庭申請讓她破產，本案將在10月26日展開聆訊。

張思雲稱，去年才剛買下一間四房的房屋，如今還得付房貸，也要支付13歲兒子的補習費，和兩人的生活費等支出，雖有工作收入但仍無力償還雙方的律師費，她同時擔心，若宣告破產恐就無法帶孩子出國。

張思雲除了指控陳恆寧未經醫院許可開立鎮定劑，還表示在2018年5月兩人同遊布拉格時，發現陳恆寧的手機內有與另一位外科醫師王建平串通的對話記錄，兩人假藉看房等名義，對多名女病患有不當的性行為關係，讓她驚覺，陳恆寧對她可能只是玩玩而已。

王建平一案隨後被法院也判敗訴，認為張思雲需對王建平做出賠償。法官表示，兩人皆是有能力的醫師，被控告明目張膽把女性當性玩物，玷污其專業名聲，是一場「得不償失的勝利」。