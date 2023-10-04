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男男婚禮「伴郎突跪地求婚」！婚禮變調新人離場反挨批沒風度

香港01／ 布萊恩
圖為婚戒示意圖。圖片來源/ingimage
圖為婚戒示意圖。圖片來源/ingimage

婚禮主角竟然不是一對新人？外國2名男人本來開開心心結婚舉行同性婚禮，沒料到伴郎致詞中途突然向在場女朋友跪地求婚，瞬間搶盡新人風頭，變成婚禮的主角，賓客也跟着「high爆」。伴郎求婚成功後，更要求現場DJ播放他與女友的定情歌曲，而不少賓客則跟着點歌佔據舞池。一對新人的重大日子被霸佔，慘遭冷落不開心又掃興，決提前離場，事後卻反被親友批評「幼稚」，感到相當委屈，新郎遂發文求問：「我是個渾蛋嗎？」

綜合外媒報導，外國一對男子日前舉行同性婚禮，卻被伴郎搞破壞。該名30歲新郎於網上論壇Reddit發文抱怨，指與34歲丈夫上月結婚，婚禮當天原本一切順利，沒想到算漏了伴郎舉動。

原po回憶，當天伴郎致詞時，突然轉口向在場女朋友跪地求婚，即時獲女朋友答應，賓客注意力瞬間被吸走，之後「一切就亂了套」，「從那刻起，就沒有人關注我和我丈夫，也沒有人關注婚禮環節時間。賓客早早就開席吃飯了」。

不過噩夢還未結束，求婚後，伴郎更要求現場DJ播放他與女友定情曲，現場不少賓客夫婦情侶相繼仿效點歌，眾人霸佔舞池約3小時，沒人理會新人，「當我和我丈夫終於有機會跳舞時，賓客都筋疲力盡了，沒有注意我們，而是去吃飯了」。

被伴郎搶盡風頭又無人理會，新郎不開心又掃興，與丈夫決定提前離場，向父母告別便離開了，「真的不想再待在這裏了，甚至沒有人注意到我們已經離開」。

然而事件還沒結束，新郎表示，婚禮3天後，表姐致電問婚禮當天他們到底何時離開，新郎無奈告訴對方「我們提早離開了，因為沒有人注意到或關注我們」，而表姐聞言只說聲「好」便掛電話。目前他們被雙方親戚斥責幼稚不夠成熟，又稱他們應該高興，「因為我們的婚禮讓人們變得如此浪漫」，新郎感覺相當委屈，求問「我是個渾蛋嗎？」。

事件引來網友熱議，紛紛同情新人遭遇，「這可能是最糟糕的婚禮了」、「伴郎搶風頭是不對的」、「渾蛋是伴郎不是你們」。也有網友建議原po反擊，「給伴郎寄1張婚禮費用一半的賬單」、「當伴郎結婚時，我希望你和你的丈夫抓住這個時刻，告訴觀眾你們的婚姻是多麼美好」。

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文章授權轉載自《香港01》

婚禮 同性婚姻

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