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影／史上最老「男孩團體」最小65歲「爺POP」專攻長青市場

聯合新聞網／ 綜合報導
「爺-POP」團員年紀最小65歲，最年長的有87歲。圖擷自YouTube
「爺-POP」團員年紀最小65歲，最年長的有87歲。圖擷自YouTube

日本近年來面臨高齡及少子化問題，65歲以上的高齡人口占比更高達全球第一。粉絲年紀越來越年長，偶像的年紀也要跟著長，日本高知縣政府就推出「爺爺男團」，成員年齡從65到87歲都有。

ODDITYCENTRAL報導，這支「爺爺男團」的名字叫做「爺-POP」，不過不像K-POP或J-POP（韓國及日本流行樂）針對年輕族群，「爺-POP」的主要粉絲群是日本的老年人口

高知縣因為人口外移，目前是日本高齡化排名第二的縣市，而這支男團就是來自高知縣。2015年高知縣政府舉辦「高知家 ALL STARS」選秀活動，5位阿公從1500名縣民中脫穎而出，進而組成「爺-POP」。高知縣政府形容這5位阿公只是「普通爺爺」，不過阿公們可是滿腔熱血，希望自己能成為老年版的SMAP。

「爺-POP」推出了兩首單曲，馬上就引發轟動，成為高知縣的最佳代言人。這些阿公不只成為社群媒體上的熱門話題，更因此吸引遊客關注高知縣。

據厚生勞動省今年（2023）9月發布的數據顯示，日本人瑞的人口超過9.2萬人，其中女性就佔了9成。第一老的島根縣每10萬人中有155.17人是人瑞，位居第二的高知縣則是每10萬人中有146.01人為人瑞。人口高齡化成為趨勢，高齡的偶像團體也為新音樂市場開啟無限可能。

高齡化 人瑞 老年人口

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