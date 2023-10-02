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影／杜絕逼車！車上座位掛「恐怖一物」 他笑：大家都閃遠遠

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本網友為了防止惡意逼車，想出了一招妙計。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本網友為了防止惡意逼車，想出了一招妙計。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

在駕車行駛時，如果車子間沒有保持一定安全距離，就有可能增加事故的風險。偏偏部分駕駛者為了搶快等理由，會出現向其他車輛「逼車」的習慣，造成他人的不便。近來有位日本網友，就想到一個點子，有效防止惡意駕駛的逼車。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「hachiro_shark」近來分享，表示他在駕駛座的後方，經常會懸掛能面或是鬼怪的面具。一開始只是覺得好玩，但後來發現掛了面具之後，意外能夠有效阻止惡意逼車，於是就持續這個行為。

有次他在路上被攔檢，警察看到這個面具，也都嚇了一大跳。當網友解釋用意時，警察反問「不會反而更容易被惡意逼車嗎」，他回答「大家看到之後，都用超快的速度逃之夭夭了」。而且他還加裝了七彩的燈光效果，在視覺上看起來又更恐怖。

網友們也紛紛回應「笑死真的有恐怖」、「看到這個誰還趕逼車」、「這招真的不錯」、「我應該也要在機車上裝一個」、「我在墨西哥超常被逼車的，看來該用這招了」、「居然還有七彩效果」、「看得我都雞皮疙瘩了」、「晚上開車絕對不想看到這個」。

日本 高速公路

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