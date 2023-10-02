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迴轉宇宙！日壽司郎用超大螢幕防屁孩 視網膜目睹：確定被玩瘋了

聯合新聞網／ 綜合報導
網紅視網膜近日到日本旅遊，發現當地壽司郎新增超大點餐螢幕，店內成為「超級巨大的虛擬迴轉宇宙」。圖片來源／翻攝自Facebook 視網膜Retina
網紅視網膜近日到日本旅遊，發現當地壽司郎新增超大點餐螢幕，店內成為「超級巨大的虛擬迴轉宇宙」。圖片來源／翻攝自Facebook 視網膜Retina

日本壽司郎今年初遭高中生惡作劇，重創品牌形象，從2月起暫停壽司轉盤，改由店員親自送餐。不過，近日壽司郎決定將迴轉帶「電子化」，每個座位都擺上1.5公尺超大螢幕，讓顧客觸控螢幕點餐。近日網紅視網膜更親眼目睹，直呼「日本壽司郎確定被玩瘋了」。

視網膜近期到日本旅遊，昨（1）日在Facebook粉專發文表示，自己在當地壽司郎用餐，發現店內變成「超級巨大的虛擬迴轉宇宙」。一改以往的點餐方式和送餐服務，如今每個座位都擺上1.5公尺超大電子全屏螢幕，顧客可以自行觸控點餐，餐點則會用輸送帶送到座位上。

據了解，這項新系統名為「電子郎」，一盤盤的壽司在螢幕中輪流移動，模擬原先迴轉壽司的模樣，顧客點選螢幕壽司後，餐點便會經由輸送帶送至座位，且每桌都有自己專屬的輸送帶。視網膜更補充，螢幕畫面還有不同主題可以選擇、更換，「有趣的是大家好像都會用中指點餐」。

壽司郎因應屁孩惡作劇而作出這項改變，讓視網膜忍不住感嘆，「想要改變世界，就先成為屁孩」。網友也在貼文底下留言表示，「屁孩加速科技進步」、「那位屁孩長大後去壽司郎可以跟子孫吹噓是他改變了壽司郎的營運模式。」

許多網友紛紛驚呼這項新設計，「超酷的」、「好可愛哦～還沒見過」、「壽司郎元宇宙」、「其實這樣也比較新鮮」、「其實這樣也很好很乾淨衛生」、「往好處想，減少食材浪費，在迴轉帶上太久也會被丟掉，希望台灣也引進」。但也有人無奈表示，「整個感覺都沒了」、「這就被一群沒公德心的人殘害的結果」。

壽司郎 迴轉壽司

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