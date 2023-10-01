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衣褲得重買！下機後發現行李全不見 韓旅客搭沙國航班轉機慘遇出包

聯合新聞網／ 綜合報導
韓媒《韓聯社》報導，搭乘沙烏地阿拉伯航空SV899航班的百名南韓旅客，在抵達目的地後，竟發現行李全部不見。非新聞當事者。示意圖／ingimage
韓媒《韓聯社》報導，搭乘沙烏地阿拉伯航空SV899航班的百名南韓旅客，在抵達目的地後，竟發現行李全部不見。非新聞當事者。示意圖／ingimage

根據韓媒《韓聯社》報導，9月27日晚上11點43分從韓國仁川出發的沙烏地阿拉伯航空SV899航班，竟將約百名旅客的行李丟失，害得部分乘客須重新在當地購買生活必需品。

報導稱，該航班於9月27日晚上11點43分韓國仁川國際機場出發，途中停留沙國的阿卜杜拉·阿齊茲國王國際機場，乘客再轉至歐洲、非洲其他國家。不過，約百名的旅客在抵達目的地後，卻未收到自己的托運行李，據了解約有200件行李下落不明。

相關人士推測，所有行李在移交過程出現問題，正滯留於沙國的阿卜杜拉·阿齊茲國王國際機場。

報導指出，受影響的乘客湧入南韓通訊軟體「KakaoTalk」開放聊天室，彼此分享情況與討論對策。有乘客表示，行李被丟失後，自己必須在當地購買所有的生活用品，包含襯衫、褲子及洗髮精等。

目前接受旅客委託的旅行社及當地領事館已了解此事，並持續研究如何支援受害乘客。

沙烏地阿拉伯 機場 南韓

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