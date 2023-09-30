婚宴未開始就叫打包！女賓客無理要求遭服務生拒絕 雙方爆口角惹議

宴會後將剩下的食物打包是「惜飲惜食」的行為，但日前國外有網友出席婚宴時，就發現有女賓客竟在婚宴尚未開始時，已拿出餐盒要求服務生將未曾上菜的食物打包帶走。女子遭到服務生拒絕後，心有不甘在餐桌旁與服務生爆發口角。影片在網上被廣傳，不少人都認為女賓客行為令自己及主人家都丟臉，「怎麼有臉提出這種請求」、「看影片都覺得尷尬」。

該名馬來西亞男網友在社交平台TikTok上載影片，表示日前出席婚宴時，打算用手機拍下現場情況，剛好發現其中1名賓客拿出膠袋，要服務生幫忙將桌上食物打包。他表示當時才早上10點半，「婚宴尚未開始，就有賓客要求打包」。服務生拒絕了女子的無理要求，並解釋除非賓客在婚宴結束後提出，否則他們不能允許任何人打包未開封的食物。女子非常不滿，與服務生發生口角。

從影片可見，當時桌面上的食物仍然以保鮮紙覆蓋，明顯未到開席時間。身穿黑衣的賓客走到2名穿紅色制服的女服務生面前，一把將餐盒連膠袋拍到桌上，要求對方將未開封的食物放到盒內，方便她拿走，而服務生就向女子解釋她們不能這樣做的原因。

影片在網上引起熱議，不少網友都表示婚宴結束後打包是常見行為，然而未開席就要求將食物打包帶走卻是聞所未聞，批評女賓客「太丟臉」，「我們也這樣，但都是宴會結束後才打包」、「連打包的膠袋都準備好，肯定是『慣犯』」。也有網友認為遇到這種情況，服務生可以向主人家詢問，以避免和賓客在席間發生衝突。

（TikTok）

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文章授權轉載自《香港01》