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烏龍麵藏2驚喜！日本旅館推「DIY作法」房客看傻 饕客秒猜出地點

聯合新聞網／ 綜合報導
日本旅館推薦咖哩烏龍麵的「DIY作法」，因搭配的食材太特殊，讓房客摸不著頭緒。示意圖／ingimage
日本旅館推薦咖哩烏龍麵的「DIY作法」，因搭配的食材太特殊，讓房客摸不著頭緒。示意圖／ingimage

許多飯店、旅館都會提供餐點服務，讓旅客可以直接在住宿地點享用美味菜餚。日本一名網友到商旅的自助吧用餐，意外發現奇特的咖哩烏龍麵DIY作法」，烏龍麵的下方竟鋪了一層白米飯，讓他忍不住驚呼「還以為是我沒睡醒」。充滿特色的食譜曝光後掀起熱議，饕客一秒便看出端倪，直指該網友的所在地就在日本愛知縣的豐橋市。

日本一名網友在社群平台X（原名為推特）上分享，日前他到商務旅館的早餐自助吧用餐，發現餐廳內貼有咖哩烏龍麵的「DIY作法」，但奇特的食譜卻讓他相當納悶。咖哩烏龍麵的「另類吃法」如下，首先拿一個乾淨的碗，先在碗里盛入適量的白飯，隨後將山藥泥舖在飯上，再將烏龍麵條放到山藥泥的上頭，最後淋上咖哩醬湯汁，就大功告成了。

此外，食譜上還建議民眾可以依個人喜好加入配菜，屆時就能品嘗到美味的咖哩烏龍麵了。然而，「飯加烏龍麵」的特色搭配卻讓原PO非常困惑，更不禁在貼文中發表個人看法，「還以為是我剛睡醒沒看清楚，所以還閱讀了3次」。

貼文曝光後掀起討論，一票饕客也立刻看出端倪，直指原PO入住的旅館應位在日本愛知縣的豐橋市，該「DIY作法」就是「豐橋咖哩烏龍麵」的製作方式，白飯、山藥泥、烏龍麵及咖哩醬汁缺一不可，都是這道料理的精華存在。內行人也跳出來留言，「這就是豐橋咖哩烏龍麵啊」、「原來是豐橋啊，那我就放心了」、「豐橋STYLE」。

許多網友看到後也口水直流，「第一次看到這種組合，一定很好吃」「這樣搭配好吃嗎？」、「加進去的全是我喜歡的食材，好想吃吃看」，也有人建議可以加入鵪鶉蛋，吃起來會更美味。

日本 烏龍麵 白飯 食譜 食材 DIY 住宿 餐廳

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