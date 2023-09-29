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戶籍謄本驚爆丈夫有私生子 人妻外遇職場上司享受復仇感
有時外遇事件發生，往往都是發生在職場中，特別是在與對方有上下關係的情況下，不知不覺走向出軌的狀況。近來在日本媒體，就有這麼一則感情糾紛。
根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名茉莉的33歲女性，五年前透過朋友的介紹，認識一位男性並且結了婚。丈夫比茉莉大五歲，平時個性誠懇，經濟條件也算穩定。兩人之間沒有生小孩，經常在日本國內旅遊。
有一次茉莉希望能去一趟國外玩，但是因為護照過期，所以帶著戶籍謄本等資料要到公家單位辦理。結果這時才發現，原來在兩年前已婚的時候，丈夫在外面和人有染，甚至還生下了一位私生子，讓她一時之間相當震驚。
不知道該怎麼辦的茉莉，找了職場一位信任的男上司商量這件事。男上司建議茉莉可以先確認實際狀況，於是茉莉直接向丈夫進行質問，而丈夫也坦承了有這回事，現在每個月也得向對方提供養育費。茉莉則持續向男上司訴苦，不知不覺就和對方成了外遇關係。
後來，茉莉甚至自己也懷了孕，孩子的父親就是不倫對象，知道懷孕的當下，茉莉還有股成功向丈夫報仇的爽快感。由於外遇風聲已經傳遍公司，最終上司被調職、茉莉則離開公司，且遭到上司老婆求償，自己也和原丈夫離婚。最終她決定生下孩子，搬到遠方不為人知的地方，過著和孩子相依為命的單親生活。
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