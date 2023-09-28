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英國知名鱷魚專家Adam Britton涉姦殺39狗 案情恐怖法官震驚

香港01／ 撰文：成依華
英國知名鱷魚專家布里頓（Adam Britton）涉嫌姦殺39隻無辜狗隻，圖為他在社交網站上傳的圖片（FB@Adam Britton）
英國知名鱷魚專家布里頓（Adam Britton）涉嫌姦殺39隻無辜狗隻，圖為他在社交網站上傳的圖片（FB@Adam Britton）

英國知名鱷魚專家布里頓（Adam Britton）在澳洲被控60宗涉及獸交、虐待狗隻、傳播虐待兒童資訊等的控罪，據外媒9月26日報導，他承認犯案。他涉嫌性虐待多達42隻狗，導致39隻狗死亡，法官直斥是怪誕和反常的殘忍行為，並形容單是聆聽案情也足以令人受精神打擊。

綜合澳洲廣播公司（ABC）、英國天空新聞（Sky News）26日報導，在澳洲北領地警方及聯邦警方聯合展開調查後，2022年4月拘捕布里頓，如今他承認全數控罪。

布里頓被指控性虐待42狗隻，導致39狗隻死亡，他並會錄下自己的犯案片段。警方也在他的電腦內搜出15個有關虐待兒童資訊的檔案。

他被指會利用網站尋找新的狗隻，並與一些因不同理由如工作關係而要放棄飼養動物的主人建立融洽關係，繼而飼養他們的狗隻，一些主人之後會再聯絡布里頓，查問狗狗的近況，布里頓便會傳送在虐待狗隻前拍下的照片給他們。

英國知名鱷魚專家布里頓（Adam Britton）涉嫌姦殺39隻無辜狗隻，圖為他飼養的狗隻Bolt（IG@adambrittoncroc）
英國知名鱷魚專家布里頓（Adam Britton）涉嫌姦殺39隻無辜狗隻，圖為他飼養的狗隻Bolt（IG@adambrittoncroc）
檢方指，布里頓擁有一個裝有拍攝設備的貨櫃，然後在此「折磨、性虐待和殺死狗隻」，他又會用化名在網上論壇分享自己虐待狗隻的影像。

他在其中一個網上留言寫道「我一直壓抑着它，在過去幾年，我又把它釋放出來，現在我停不了。我不想。」

最終有人把其中一段影片傳送到澳洲北領地的動物福利部門，再轉交警方，警察調查後拘捕布里頓。

由於案情恐怖，法官在審訊期間甚至提醒部份人離開，他擔憂單是聆聽案情也足以令人受到精神打擊（nervous shock）。

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文章授權轉載自《香港01》

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