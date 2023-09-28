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離譜！陌生女闖房「全裸躺客廳」屋主傻眼 鄰居跑來圍觀結局超意外

香港01／ 撰文：喬納森
裸女將屋內物品散落地上，但並無偷走屋內任何東西。（影片截圖）
裸女將屋內物品散落地上，但並無偷走屋內任何東西。（影片截圖）

泰國發生裸女侵佔住宅奇事。 1名女屋主發現家被陌生女子侵占，最奇怪的是對方竟然一絲不掛地躺在客廳的梳化上，悠悠地吹著風扇看電視，彷彿在自己家中一樣自在，即使女屋主多次請她離開，也趕不走她。 女屋主唯有找鄰居幫忙，但對方仍然不為所動，女屋主只好拍片做證，並報警處理。事件惹來街坊跑來圍觀，這時裸女才施施然穿回衣服離開。 警方調查事件仍未查出裸女入屋動機，女屋主則懷疑對方有精神問題。

綜合外媒報道，事年發生於泰國甲米府奧律縣1個住宅，47歲女屋主在19日發現住所被人侵佔，她見到1位女子赤裸身體，躺在客廳梳化上，身上只披着1條浴巾，悠然地看電視，吹着風扇。 女屋主多要求她立即離開，對方竟然不為所動，女屋主感到十分無奈，於是向鄰居求助。

鄰居指當時屋內的門看來並無被撬痕迹。（影片截圖）
鄰居指當時屋內的門看來並無被撬痕迹。（影片截圖）

女屋主找來58歲鄰居昌提（So Lae Chonthi）一同來看看怎處理。 昌提來到事發住所看到該名裸女，但無論屋主及昌提怎樣驅趕，對方也沒有離開意欲。 昌提又指，從未見過該名女子，亦感覺她不像當地人，對方雖然將屋內物品散落地上，但沒有偷取任何東西。 對於裸女霸屋無賴行為，屋主也拿她沒辦法，只好拍下影片做為證據，報警處理。

其他鄰居收到消息，好奇下紛紛到女屋主家外圍觀，這時裸女才施施然穿上衣服離開。 警方接報後調查，依據線索找到該名裸女，並將其帶回警局向她調查事情經過，仍未查出她的行為動機。 而屋主和鄰居認為，這名裸女可能精神出了問題，呼籲村內居民要鎖好門窗，避免類似情況再次發生。

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文章授權轉載自《香港01》

鄰居 泰國 侵占

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