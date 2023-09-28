中風婦被發現體內多處埋「魅力針」 到死都不肯讓醫師拔除

馬來西亞《中國報》報導，一名實習醫生日前在抖音分享多年前臨床時遇到的案例，一名60多歲的婦人，因中風被緊急送院治療，在血液、CT掃瞄和X光檢查後，竟發現她身體內的多處部位皆插上俗稱為「魅力針」(charm needle)的東西，雖然醫生多次與該名婦人溝通，盼能幫忙取出，但遭到婦人堅決拒絕，醫師稱，婦人到臨終最後一刻仍插著這些金屬細針。

該名婦女在入院時，身體的一側已癱瘓，不能言語，但整體意識還算清醒，對叫喚她也有反應。在檢查後，發現婦人包括眼睛、臉部、頸部及胸腔內，在軟組織上布滿了「魅力針」。

根據印尼古老巫術，許多女性相信，在身體裡埋入這些針於軟組織內，便可達到美容的效果。一般對這些俗稱「魅力針」(charm needle)或蘇蘇克(susuk）的類似中醫針灸的方式，坊間還傳有能治療疼痛的功效。該款細針是由黃金或其他金屬類的材料製成，也有傳統說法認為，蘇蘇克必須在死前移除，否則便難以死去。

印尼混血名模瑪諾哈拉（Manohara Odelia Pinot）的母親黛絲(Daisy Fajarina)，也被傳出體內埋有「魅力針」。她的前夫喬治·曼茲（George Manz）曾透露：「有一次我帶黛西去看牙醫，當他看到她的X光片時，他感到震驚。她的下巴裡埋有黃金和鑽石製成魅力針」。