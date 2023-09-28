影／看球賽起爭執 男子遭敵隊粉絲打頭倒地身亡

美國一名橄欖球球迷到球場看球支持心愛的隊伍，想不到過程中跟敵隊球迷發生爭執，從口角演變成肢體衝突，男子頭部遭到重擊，當場倒地失去意識，送醫後仍不治身亡。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，9月17日53歲的穆尼（Dale Mooney）到麻省的吉列體育場（Gillette Stadium）看球賽。當天比賽的是邁阿密海豚隊（Miami Dolphins）對上新英格蘭愛國者隊（New England Patriots）。

穆尼是新英格蘭愛國者隊的球迷。據目擊者表示，當天穆尼不知道為什麼跟其他人發生肢體衝突，一名身分不明的海豚隊球迷突然走上前毆打他，穆尼疑似被擊中太陽穴後倒地，雖然醫療人員趕緊將他送醫急救，他仍在到院後不治身亡。

諾福克郡地方檢察官辦公室表示，穆尼身上並沒有外傷，他的確有「醫療問題」，但還需要進一步調查確切死因。吉列體育場發言人也向穆尼的家屬致哀，並表示會全力配合警方調查。