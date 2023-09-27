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帝王神功？健身教練用「那話兒」舉重 寶貝卡槓片2小時悲慘後果曝

香港01／ 撰文：爆檸哥
印度有一名健身教練突發奇想，竟想用陰莖舉重，希望可以讓小弟弟變壯，怎料最後樂極生悲，那話兒被卡在舉重的槓片內長達2小時。示意圖／ingimage
印度有一名健身教練突發奇想，竟想用陰莖舉重，希望可以讓小弟弟變壯，怎料最後樂極生悲，那話兒被卡在舉重的槓片內長達2小時。示意圖／ingimage

不少男人對那話兒甚為介意其長短粗幼，更認為越粗越長就越好。近日有一名外國健身教練為「操fit」那話兒，竟然想起用陰莖舉重，希望可以幫小弟弟練大隻，怎料最後樂極生悲，JJ被卡在舉重的槓片內長達2小時未能取出！

綜合外媒報導，泌尿外科病例報告（Urology Case Reports）日前發表該病例報告，指印度一名24歲男私人健身教練，為了令陰莖像和二頭肌和四頭肌一樣，變得粗壯強大，於是像鍛練肌肉一樣，希望靠重訓振雄風，將放軟的陰莖放入舉重用的3公斤槓片洞內，持續自慰讓它充血勃起，試圖用陰莖舉起槓片。

「訓練」過程中男教練雖感到輕微疼痛與腫脹，但為了鍛鍊「陰莖」決堅持不放棄，還「興奮地繼續」，直到痛楚加劇才想移開槓片，惟此時陰莖已被牢牢卡在槓片上讓他痛不欲生，最終教練在家人陪同下到醫院，當時陰莖已卡在槓片上2小時，已幾乎呈現黑色。

報告更公開公開男子陰莖腫脹的照片，起初試圖靠止痛凝膠使陰莖滑落，或用藥物及外科手術減緩腫脹，但2種方法都未能成功取出，最後需要全身麻醉並開刀施手術，才能減緩大部分組織水腫及充血，並成功移除槓片，不幸中之大幸是健身教練事後未出現任何併發症，隔天順利出院。

其實陰莖被卡在健身器材中的尷尬事件也曾在香港發生。2008年8月6日就有一名一名42歲男子，三號強風訊號生效期間，冒雨在藍田公園觀景台位置使用健身設施仰臥起坐時，懷疑將陽具困在設施約一吋直徑（約2.5厘米）的圓孔內自慰而無法拔出，最終報警求助。救護人員趕抵現場為事主注射鎮靜劑後仍未果，最後要拆除鐵板，將事主連人帶板送院搶救，而該男子被網民起「活塞男」等外號。

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文章授權轉載自《香港01》

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