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酒吧媽媽桑記憶驚人！25年前曾光顧 他一進門「瞬間被喊出名字」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本男子與父親重返25年前曾去過的小酒館，沒想到一進門就被媽媽桑認出來。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本男子與父親重返25年前曾去過的小酒館，沒想到一進門就被媽媽桑認出來。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

許多做服務業的人，經常都有著絕佳的記憶力，對於許多長年光顧的客人，即使一段時間沒有見面了，還是常常能夠記得一清二楚。近來有位日本網友，就在一間久別重逢的酒吧裡，見識到從業人員這種高人一等的記憶力。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「don_dorei」近來分享，表示在超過25年前，他父親還在工作的時候，父子曾經常到某間酒館光顧。最近父親突然提議，說想再去回味一趟，於是兩人就一起重返了那間酒館。

就在兩人一進門時，櫃臺的媽媽桑一看到他們，立刻招呼「OOO先生好久不見！」讓他嚇一大跳，沒想到這麼久沒有來，店員居然都還記得他們。也難怪這家酒館雖位居地價高昂，競爭激烈的繁華區，卻還是能持續經營著。

網友們也都紛紛表示「記憶力真的太猛」、「這就是一流服務人員的一流服務」、「完全是職業級水準」、「這就是持續25年的秘訣」、「難怪能在激戰區存活」、「以前在六本木的一家酒館，那裡的媽媽桑也說只要來過一次，她就會記得」、「媽媽桑簡直有預知能力」。

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