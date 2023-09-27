日本8人小離島暴增百頭山豬肆虐 專家研究驚爆：本島游過來的

日本廣島縣的離島「生野島」，是一座位於瀨戶內海，面積僅有2.26平方公里的小島。目前島上的居民僅有8人，但是近二十年來，卻棲息了超過100頭以上的山豬，形成山豬比人還多的奇特現象。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，約在二十年之前，其實生野島上並沒有任何山豬棲息，而且也沒有與其他地區接壤的橋樑。兵庫縣立大學栗山武夫准教授推測，這是因為瀨戶內海的島嶼之間距離相近，因此日本本島、四國地區的山豬為了尋求更好的生存環境，甚至直接泳渡到附近的島嶼，才會讓生野島上出現山豬。

對島上的八位居民來說，這些山豬會破壞圍牆，搗毀田地，帶來許多困擾。由於居民大多高齡化，最年輕的也已經58歲，因此只能請獵人來幫忙驅逐山豬。但因為無法抑制山豬繁殖，所以不只沒有效果，反而數量還越變越多。

如今在研究團隊觀察下，發現島上的山豬已經超過一百頭以上，而且還可能越來越多。栗山准教授認為，這或許會是日本未來的縮圖，除了生野島之外，恐怕其他島嶼也可能遭遇類似的狀況。