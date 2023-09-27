五雷轟頂！沙灘突打雷閃電 恐怖影片直擊男女遭雷劈雙亡
墨西哥發生閃電奪命意外，釀成2死。網上流傳影片，顯示沙灘上突然打雷閃電，兩人被一道電光劈中倒地。市政府證實事件發生在馬魯阿塔海灘，1名女遊客和1名吊床賣家不幸被一道閃電擊中，女子當場死亡，男子送院不治。
33歲女死者埃爾維婭（Elvia de Jesús）來自墨西哥中部瓜納華托州，男死者安德烈斯（Félix Andrés）則住在格雷羅州，售賣吊床維生。
意外發生在當地時間本月15日（周五）下午，埃爾維婭和34歲丈夫前往米卻肯州的馬魯阿塔海灘（Maruata Beach），兩人見風暴到來，於是回到安全位置暫避，相信兩人當時距離不近。豈料強光一閃，埃爾維婭和在附近手持吊床的安德烈斯先後被雷電劈中，嚇到其他人尖叫逃跑，有目擊者拍下過程，上載至社交平台X（前稱Twitter）。
埃爾維婭的丈夫立即為她進行急救，救護員和海軍亦到場施救，但埃爾維婭傷重死亡。至於安德烈斯昏迷由救護車送院搶救，最終同樣不治。
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文章授權轉載自《香港01》
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