吃冰淇淋「1尋常要求」被多收錢 她怒留1星負評：根本詐騙

義大利一家義式冰淇淋店因為向顧客收取「湯匙費」1歐元（約台幣34元）引發爭議，讓顧客氣得上網留下1星負評，認為這樣的行為簡直是「詐騙」。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生在義大利北部的拉維斯。當時一名顧客到一家冰淇淋店買了一杯冰淇淋，支付了8歐元（約台幣272元）。因為想要跟丈夫一起分享冰淇淋，女子又向店家要了一支湯匙，結果就被店家要求要加收1歐元。

這名顧客氣得到TripAdvisor上網評論，表示自己以後絕對不會再到那家冰淇淋店消費了，還提醒其他客人，「如果你要來，記得自己多帶湯匙」。

類似的事情其實已經不是第一次發生，上個月義大利有家餐廳也發生相似衝突。一對夫妻點了義大利麵，因為想跟女兒分享所以向店家要盤子，結果被加收2歐元（約台幣68元）的「空盤費」。餐廳老闆利古雷（Finale Ligure）受訪時還說，客人多要一個盤子，他們就得多洗一個盤子，工作量增加了，當然要多收錢。

有網友表示，如果自己多要一支湯匙就要多收1歐元，那他就會把湯匙帶走，畢竟他已經付錢買了。也有網友抱怨義大利很多餐廳收費都不一致，讓他的旅遊經驗不太愉快。