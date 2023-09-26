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ㄎ一ㄤ了！羊群躲洪水闖溫室狂吃272公斤大麻 「崩壞舉動」農民傻眼
羊群開轟趴！希臘一群綿羊為了躲避洪水，意外跑進一處溫室，想不到這處溫室剛好種滿了醫用大麻，這群羊就這樣嗑掉272公斤的大麻，全都嗨翻了。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，全球暖化導致極端氣候事件頻傳，今年最致命的風暴「丹尼爾」席捲愛琴海地區，在希臘、保加利亞和土耳其造成嚴重災情。由於丹尼爾風暴襲擊，希臘色薩利地區就傳出有羊群為了躲避洪水誤食大麻。
原來這群羊為了洪水跑到附近的溫室，這處溫室是合法種植醫用大麻的溫室，羊群發現有很多「綠葉」可以吃，開心的把溫室中的大麻吃掉，數量多達272公斤。
溫室主人表示，當地先是遇到熱浪，產量已經下降很多，後來又遇到洪水，剩下的就更少了，沒想到現在還遇到「羊災」，把僅剩不多的大麻吃掉，讓他無言以對。
農場主人布魯尼斯（Yannis Bourounis）表示，這些羊群「找到綠色的東西可以吃」以後，「跳得比山羊還高」，這種事以前從來沒發生過。
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