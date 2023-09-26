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稱「男人不需要」霸氣切乳頭 ！日本吉他手親吐動刀原因：真心礙事

聯合新聞網／ 綜合報導
今年31歲的MiA是日本視覺系樂團「MEJIBRAY」的吉他手，他在今年8月開始切除乳頭的手術。圖／取自X@MiA_guitar_0917
今年31歲的MiA是日本視覺系樂團「MEJIBRAY」的吉他手，他在今年8月開始切除乳頭的手術。圖／取自X@MiA_guitar_0917

「若為表演故，乳頭皆可拋」？日本吉他手MiA（阿津翔也）為了成為「最強吉他手」果敢斷捨離，在今年8月動手術切掉乳頭，更直呼「我一直都認為男人不需要乳頭」，離奇的行徑也在網路上引發熱議。日前，MiA接受日媒採訪時親自揭露原因，坦言胸前的兩顆乳頭一直帶給他困擾。

今年31歲的MiA是日本視覺系樂團「MEJIBRAY」的吉他手，今年8月時，他在社群平台X（原名為推特）上貼出術後照，宣布自己已開始進行乳頭的切除手術，更在文中寫道，「我一直都認為，男人不需要乳頭，所以就把它給切掉了，這就是斷捨離」。MiA還說自己有考慮在乳頭中植入了微晶片，還笑稱現在的自己是真正的「無乳頭（ニップレス，nippless）」。

「乳頭斷捨離」讓MiA成為網路的熱門話題之一，他在接受日本媒體「集英社」的專訪時也吐露背後原因。身為吉他手的MiA坦言，雖然現場表演時因為很專心，所以不太會有影響，但在練習或排練的時候，吉他的背帶會一直摩擦到乳頭，讓他真心覺得很礙事，而且他又是屬於那種超級敏感的類型，常因摩擦而無法集中注意力，讓他備感困擾。另外MiA也抱怨，若穿著較合身的衣服時，胸前的乳頭也會相當明顯，總總理由加深了他「動刀切除」的決心。

然而，乳頭並非一次手術就能完全切除，MiA表示目前只進行到第一階段，接下來還要動只少兩次手術，才可以將乳頭完全切除。除了乳頭切除手術外，MiA仍有改造其他身體部位的野心，為了追求完美的V型臉，他於9月中進行削骨手術，不僅在術後「啃自己的骨頭」，還在網路上大讚美味、好吃，還有意將骨頭放入吉他內，獵奇的行徑再度引發譁然。

日本 樂團 手術 斷捨離

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