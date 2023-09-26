好心有好報！店員出錯彩票好心男照要 1740萬入袋超驚喜
好心有好報！美國有名男子去常到的商店買彩票，可是店員因新來不熟手，竟買了複式彩票，她害怕得連聲道歉，不過男子體諒對方，也好心收下這些彩票，想不到最後這些出錯彩票當中，有1張中了58萬美元大獎（約1740萬新台幣）。男子這次好心有好報，他表示會將部份獎金用作償還子女學費，以及支持夫婦經營的醫療生意。
綜合外媒報導，好心男子在美國馬里蘭州前往常去的一間加油站商店，購買Cash4Life彩票。事發當天，他前往商店如常購買5張Cash4Life彩券時，由於店員新到職，不小心搞錯買了複式彩券。店員表現十分驚慌，並連聲道歉。
好心男相當體諒店員，「我想說他是新人，而且感覺很抱歉」，正當店員想銷毀這些錯彩票時，好心男表示不介意買下這些錯誤彩票。
數天後，當好心男利用APP查看這些彩票有否中獎時，收到中了58萬美元大獎喜訊，「我發現自己中獎時真的嚇了一跳，這對我而言真是一筆巨款」，而妻子也替他十分高興，指丈夫是好丈夫、好爸爸，為人善良，他值得獲得這筆橫財。
好心男表示會將部分獎金用來幫子女還學貸，餘下的錢則用來付賬單，以及支持夫婦經營的醫療生意。
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文章授權轉載自《香港01》
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