影／企鵝妹翻版？西班牙性感網紅直播遭鹹豬手摸臀 氣罵「東踏取蜜！」

西班牙一名網紅日前在酒吧直播，想不到卻疑似遇到路人性騷擾，讓她氣得直接在直播當下轉頭制止對方，過程全被直播影片給記錄下來。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，來自西班牙的網紅岡薩雷斯（Isabella Gonzalez）今年29歲，經常在Twitch上直播，光是Twitch就擁有66萬名粉絲。9月20日當天她到貝尼多姆的酒吧喝酒，刻意選一個比較角落的位置直播。

不過岡薩雷斯說，她直播不久後，周遭就有一些好奇的民眾圍觀，她一開始覺得不太舒服，感覺自己像是「一隻表演的猴子」，但還是不以為意繼續直播。沒想到這時她後方有一名男子竟出手抓她的褲子，疑似要看她的內褲或臀部，讓她立刻回頭用西班牙語制止：「不要碰！」這名男性鬆手後退，他旁邊的朋友則立刻說：「我道歉」、「對不起！對不起！」對方帶著英國北部口音，疑似來自英國。

岡薩雷斯說她已經向警方報警，警方表示只靠直播影片中的畫面很難找到人，不過如果有任何後續會再聯絡她。她認為自己的作法是正確的，因為她認為就算喝醉也不該打擾周遭的人，也特別感謝特地寫電子郵件安慰她的粉絲。

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