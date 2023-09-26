花園草皮出現「硬幣大奇怪孔洞」 網友急提醒：不要坐上面！
澳洲一名男子在自家花園發現一個奇怪的小洞，好奇地拍照上傳詢問網友照片中的孔洞是什麼，沒想到網友看了全都嚇壞了。
據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名男網友住在澳洲阿德萊德，他在社群媒體上發文表示，自家後花園裡面出現一個跟硬幣一樣大小的深洞，讓他很好奇是什麼生物住在裡面，發文一出馬上引來許多網友留言回答。
有網友認為，這個孔洞是活板門蜘蛛的洞穴。這種蜘蛛通常會用土壤和植被挖孔洞，洞口用樹葉或樹枝遮擋當作「家門」，再用絲當作絆線用來絆倒昆蟲讓牠們掉入陷阱。有人說這種蜘蛛非常常見，一名網友就說他在公園發現地上有數千個這種孔洞，但大部分的遊客都不知道，照常坐在草皮上曬日光浴。
不過也有網友認為這個孔洞是狼蛛的孔洞。狼蛛主要生活在地面的落葉和洞穴中，在草坪和花園十分常見。網友指出，目前活板門蛛正在逐漸減少，因此她認為大多數的洞穴都是狼蛛的洞穴。
有網友開玩笑說，澳洲雖然天氣很好十分宜居，但就是要習慣會有各種毒蜘蛛、蟒蛇和鱷魚。不少人則說雖然隔著網路看圖片，只要一想到裡面有大蜘蛛就覺得毛骨悚然。
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