快訊

中秋連假南海及菲律賓東方海面有熱帶擾動 吳德榮曝影響機率

雄檢搜索台農、信興蛋品 涂萬財30萬元交保

花園草皮出現「硬幣大奇怪孔洞」 網友急提醒：不要坐上面！

聯合新聞網／ 綜合報導
許多網友認為這是活板門蛛的巢穴，但也有人覺得是狼蛛的巢穴。圖擷自每日郵報
許多網友認為這是活板門蛛的巢穴，但也有人覺得是狼蛛的巢穴。圖擷自每日郵報

澳洲一名男子在自家花園發現一個奇怪的小洞，好奇地拍照上傳詢問網友照片中的孔洞是什麼，沒想到網友看了全都嚇壞了。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名男網友住在澳洲阿德萊德，他在社群媒體上發文表示，自家後花園裡面出現一個跟硬幣一樣大小的深洞，讓他很好奇是什麼生物住在裡面，發文一出馬上引來許多網友留言回答。

有網友認為，這個孔洞是活板門蜘蛛的洞穴。這種蜘蛛通常會用土壤和植被挖孔洞，洞口用樹葉或樹枝遮擋當作「家門」，再用絲當作絆線用來絆倒昆蟲讓牠們掉入陷阱。有人說這種蜘蛛非常常見，一名網友就說他在公園發現地上有數千個這種孔洞，但大部分的遊客都不知道，照常坐在草皮上曬日光浴。

不過也有網友認為這個孔洞是狼蛛的孔洞。狼蛛主要生活在地面的落葉和洞穴中，在草坪和花園十分常見。網友指出，目前活板門蛛正在逐漸減少，因此她認為大多數的洞穴都是狼蛛的洞穴。

有網友開玩笑說，澳洲雖然天氣很好十分宜居，但就是要習慣會有各種毒蜘蛛、蟒蛇和鱷魚。不少人則說雖然隔著網路看圖片，只要一想到裡面有大蜘蛛就覺得毛骨悚然。

延伸閱讀

歌舞伎町老鼠橫行「和小貓一樣大」 花大錢整治仍沒完沒了

濫用職權！已婚警捏造證據 將小三前女友關進精神病院

乘客都下機只剩一女醫師還在睡 空服員查看嚇壞：她死了

豬腎移植腦死人體 成功運作兩個月破紀錄

相關新聞

公司女前輩喊「前世是兄妹」示愛小鮮肉 交往後卻光速分手曝內情

每個人對感情的看法不同，有的人喜歡和多位對象同時發展關係，但也容易因此引起感情糾紛。特別是在職場之類的團體場所，更是可能產生問題。近來在日本，就有這樣的一則案例。

花園草皮出現「硬幣大奇怪孔洞」 網友急提醒：不要坐上面！

澳洲一名男子在自家花園發現一個奇怪的小洞，好奇地拍照上傳詢問網友照片中的孔洞是什麼，沒想到網友看了全都嚇壞了。

歌舞伎町老鼠橫行「和小貓一樣大」 花大錢整治仍沒完沒了

歌舞伎町是日本東京的知名繁華區，然而歌舞伎町不只環境複雜，又因為人來人往的關係，讓在地衛生出現很大的疑慮。最近甚至還多次有老鼠被目擊到的狀況，使得當地為了整治鼠患問題，必須動用大筆預算。

妻享奢華生活卻逼他節儉 夫受不了「幽會老同學」下場更慘了

結婚成家之後，夫妻雙方該如何管理財產，是一個需要相互溝通的問題。否則如果在金錢上產生意見不和，很可能會引發額外的糾紛。近來日本媒體，就有這樣一則感情問題的報導。

尪堅拒婚前性行為…妻洞房夜開箱驚呆「像被騙」 崩潰發文險挨告

夫妻相處貴乎坦誠，外國1名27歲人妻於網上發文表示，丈夫一直拒絕婚前性行為。人妻以為丈夫只是思想「保守」…

婚禮上遭閨密爆料「拍過AV」 新娘急撇清仍遭親友逼問到底

社會上對於性工作者，通常還是容易帶有一定特殊的目光，不一定能夠全盤接受。特別是在男女關係上，若是知道另一半曾經有拍過AV之類的經歷，很可能會存有芥蒂。在日本，就曾有因為這樣的情形，引起了一場結婚風波。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦