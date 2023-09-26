快訊

中秋連假南海及菲律賓東方海面有熱帶擾動 吳德榮曝影響機率

雄檢搜索台農、信興蛋品 涂萬財30萬元交保

公司女前輩喊「前世是兄妹」示愛小鮮肉 交往後卻光速分手曝內情

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本男性一進職場就被女前輩告白，但不滿兩個月卻又光速分手。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本男性一進職場就被女前輩告白，但不滿兩個月卻又光速分手。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

每個人對感情的看法不同，有的人喜歡和多位對象同時發展關係，但也容易因此引起感情糾紛。特別是在職場之類的團體場所，更是可能產生問題。近來在日本，就有這樣的一則案例。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名名取史親的23歲男性，當初在大學畢業後，進入一家網頁設計公司上班。這時擔任他指導工作的，是一位大他三歲的女性前輩。這位女前輩不僅外貌出眾，而且常常有很接近的肢體動作，讓史親都聞得到她的髮香。

這位女前輩非常熱情，就在加入公司後的兩、三週，史親就多次被對方邀請去喝酒，還被對方告白，說兩人在前世一定是兄妹，所以今生可說是天生注定在一起，因此就開始交往。

然而，就在交往還不到兩個月後，女前輩卻突然單方面提分手，表示想要恢復普通同事的關係。史親非常不願意，但女方態度卻非常堅決。就在分手之後，他更發現女方馬上跑去追求另一位同事，因而感到相當難過，也乾脆辭去了工作。

不料就在辭職後，他和其他前同事聚會時，才聽說原來那位女前輩，在公司內到處勾搭男人，至少有五、六名男性職員，和她有過肉體上的關係。像史親這樣因為玩出感情問題，結果突然辭職的人也不少，史親這才知道原來曾經憧憬的女前輩，竟在感情上是如此隨便的人。

日本 分手 職場

延伸閱讀

婚禮上遭閨密爆料「拍過AV」 新娘急撇清仍遭親友逼問到底

住過去才發現小姑「表裡不一」 人妻同居受不了：後悔搬到夫家

不倫暗號？妻突傳訊「期待週末踢球」 夫滿頭問號看帳單才知出大事

妻享奢華生活卻逼他節儉 夫受不了「幽會老同學」下場更慘了

相關新聞

公司女前輩喊「前世是兄妹」示愛小鮮肉 交往後卻光速分手曝內情

每個人對感情的看法不同，有的人喜歡和多位對象同時發展關係，但也容易因此引起感情糾紛。特別是在職場之類的團體場所，更是可能產生問題。近來在日本，就有這樣的一則案例。

花園草皮出現「硬幣大奇怪孔洞」 網友急提醒：不要坐上面！

澳洲一名男子在自家花園發現一個奇怪的小洞，好奇地拍照上傳詢問網友照片中的孔洞是什麼，沒想到網友看了全都嚇壞了。

歌舞伎町老鼠橫行「和小貓一樣大」 花大錢整治仍沒完沒了

歌舞伎町是日本東京的知名繁華區，然而歌舞伎町不只環境複雜，又因為人來人往的關係，讓在地衛生出現很大的疑慮。最近甚至還多次有老鼠被目擊到的狀況，使得當地為了整治鼠患問題，必須動用大筆預算。

妻享奢華生活卻逼他節儉 夫受不了「幽會老同學」下場更慘了

結婚成家之後，夫妻雙方該如何管理財產，是一個需要相互溝通的問題。否則如果在金錢上產生意見不和，很可能會引發額外的糾紛。近來日本媒體，就有這樣一則感情問題的報導。

尪堅拒婚前性行為…妻洞房夜開箱驚呆「像被騙」 崩潰發文險挨告

夫妻相處貴乎坦誠，外國1名27歲人妻於網上發文表示，丈夫一直拒絕婚前性行為。人妻以為丈夫只是思想「保守」…

婚禮上遭閨密爆料「拍過AV」 新娘急撇清仍遭親友逼問到底

社會上對於性工作者，通常還是容易帶有一定特殊的目光，不一定能夠全盤接受。特別是在男女關係上，若是知道另一半曾經有拍過AV之類的經歷，很可能會存有芥蒂。在日本，就曾有因為這樣的情形，引起了一場結婚風波。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦