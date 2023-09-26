公司女前輩喊「前世是兄妹」示愛小鮮肉 交往後卻光速分手曝內情

每個人對感情的看法不同，有的人喜歡和多位對象同時發展關係，但也容易因此引起感情糾紛。特別是在職場之類的團體場所，更是可能產生問題。近來在日本，就有這樣的一則案例。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名名取史親的23歲男性，當初在大學畢業後，進入一家網頁設計公司上班。這時擔任他指導工作的，是一位大他三歲的女性前輩。這位女前輩不僅外貌出眾，而且常常有很接近的肢體動作，讓史親都聞得到她的髮香。

這位女前輩非常熱情，就在加入公司後的兩、三週，史親就多次被對方邀請去喝酒，還被對方告白，說兩人在前世一定是兄妹，所以今生可說是天生注定在一起，因此就開始交往。

然而，就在交往還不到兩個月後，女前輩卻突然單方面提分手，表示想要恢復普通同事的關係。史親非常不願意，但女方態度卻非常堅決。就在分手之後，他更發現女方馬上跑去追求另一位同事，因而感到相當難過，也乾脆辭去了工作。

不料就在辭職後，他和其他前同事聚會時，才聽說原來那位女前輩，在公司內到處勾搭男人，至少有五、六名男性職員，和她有過肉體上的關係。像史親這樣因為玩出感情問題，結果突然辭職的人也不少，史親這才知道原來曾經憧憬的女前輩，竟在感情上是如此隨便的人。