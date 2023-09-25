快訊

王力宏稱見不到生命中最重要的人？ 李靚蕾律師3點聲明反擊：昨天才見過

「最美里長」寫真書26日上市 陳紫渝預告今晚開直播聊聊

亞運柔道／力退地主蔡琪 35歲連珍羚4度參賽首闖亞運金牌戰

歌舞伎町老鼠橫行「和小貓一樣大」 花大錢整治仍沒完沒了

聯合新聞網／ 綜合報導
東京新宿歌舞伎町近來老鼠橫行，成為一大衛生問題。歐新社
東京新宿歌舞伎町近來老鼠橫行，成為一大衛生問題。歐新社

歌舞伎町是日本東京的知名繁華區，然而歌舞伎町不只環境複雜，又因為人來人往的關係，讓在地衛生出現很大的疑慮。最近甚至還多次有老鼠被目擊到的狀況，使得當地為了整治鼠患問題，必須動用大筆預算。

根據日本媒體「Smart FLASH」報導，歌舞伎町由於垃圾亂丟、流浪貓減少，加上疫情解封後，越來越多人在路上飲食的關係，成為老鼠暴增的理由。一位歌舞伎町的常客指出，以前雖然也不是沒看過老鼠，但是近來確實有越來越多的印象。

這位常客還說，有次他在店家裡，隔壁空位就有老鼠在跑來跑去。而且有的老鼠疑似吃太多，還長到有如小貓一般的大小。在社群網站上，也有不少人表示現在的歌舞伎町，四處都有老鼠流竄，並拍下影片和照片分享。

為了對抗鼠患，新宿區預計將投入1200萬日圓的預算（約相當於新台幣251萬元），先在11月調查老鼠的生態，接著在2024年1月投放老鼠藥，以求徹底撲滅老鼠。

不過也有專家認為，老鼠是繁殖力強的生物。過去像是在澀谷等地區，曾經有老鼠吃了毒餌卻沒死，接著又不斷繁殖，生出更多有抗藥性的老鼠，使得滅鼠一事變得更加困難，擔憂本次的行動，有可能會重蹈覆轍。

日本 老鼠藥

延伸閱讀

大阪環球影城「皮卡丘」紙花有巧思！遊客帶回家就少了這負擔

婚禮上遭閨密爆料「拍過AV」 新娘急撇清仍遭親友逼問到底

女國中生練柔道撞頭昏迷 促成「音樂療法」助他人重燃希望

影／iPhone 15抗摔嗎？國外YTR實測驚「比iPhone 14更容易破裂」

相關新聞

歌舞伎町老鼠橫行「和小貓一樣大」 花大錢整治仍沒完沒了

歌舞伎町是日本東京的知名繁華區，然而歌舞伎町不只環境複雜，又因為人來人往的關係，讓在地衛生出現很大的疑慮。最近甚至還多次有老鼠被目擊到的狀況，使得當地為了整治鼠患問題，必須動用大筆預算。

妻享奢華生活卻逼他節儉 夫受不了「幽會老同學」下場更慘了

結婚成家之後，夫妻雙方該如何管理財產，是一個需要相互溝通的問題。否則如果在金錢上產生意見不和，很可能會引發額外的糾紛。近來日本媒體，就有這樣一則感情問題的報導。

尪堅拒婚前性行為…妻洞房夜開箱驚呆「像被騙」 崩潰發文險挨告

夫妻相處貴乎坦誠，外國1名27歲人妻於網上發文表示，丈夫一直拒絕婚前性行為。人妻以為丈夫只是思想「保守」…

婚禮上遭閨密爆料「拍過AV」 新娘急撇清仍遭親友逼問到底

社會上對於性工作者，通常還是容易帶有一定特殊的目光，不一定能夠全盤接受。特別是在男女關係上，若是知道另一半曾經有拍過AV之類的經歷，很可能會存有芥蒂。在日本，就曾有因為這樣的情形，引起了一場結婚風波。

不倫暗號？妻突傳訊「期待週末踢球」 夫滿頭問號看帳單才知出大事

夫妻間若發生外遇事件，自然會影響兩人之間的感情關係。而根據外遇對象的條件不同，更可能會讓另一半有情緒上的反應。近來日本媒體，就報導了像這樣的一則感情糾紛。

不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐狂駛320公里出走

在現代，人手一支手機並不奇怪，甚至不少小朋友也離不開3C產品。根據外媒「BBC」報導，美國佛羅里達州北港（North Port）的一對姐弟，不滿母親拿走他們的電子設備，10歲的弟弟便開車載著11歲的姐姐狂走320公里，直到在阿拉楚阿縣被警方攔下。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦