歌舞伎町老鼠橫行「和小貓一樣大」 花大錢整治仍沒完沒了

歌舞伎町是日本東京的知名繁華區，然而歌舞伎町不只環境複雜，又因為人來人往的關係，讓在地衛生出現很大的疑慮。最近甚至還多次有老鼠被目擊到的狀況，使得當地為了整治鼠患問題，必須動用大筆預算。

根據日本媒體「Smart FLASH」報導，歌舞伎町由於垃圾亂丟、流浪貓減少，加上疫情解封後，越來越多人在路上飲食的關係，成為老鼠暴增的理由。一位歌舞伎町的常客指出，以前雖然也不是沒看過老鼠，但是近來確實有越來越多的印象。

這位常客還說，有次他在店家裡，隔壁空位就有老鼠在跑來跑去。而且有的老鼠疑似吃太多，還長到有如小貓一般的大小。在社群網站上，也有不少人表示現在的歌舞伎町，四處都有老鼠流竄，並拍下影片和照片分享。

為了對抗鼠患，新宿區預計將投入1200萬日圓的預算（約相當於新台幣251萬元），先在11月調查老鼠的生態，接著在2024年1月投放老鼠藥，以求徹底撲滅老鼠。

不過也有專家認為，老鼠是繁殖力強的生物。過去像是在澀谷等地區，曾經有老鼠吃了毒餌卻沒死，接著又不斷繁殖，生出更多有抗藥性的老鼠，使得滅鼠一事變得更加困難，擔憂本次的行動，有可能會重蹈覆轍。