妻享奢華生活卻逼他節儉 夫受不了「幽會老同學」下場更慘了

結婚成家之後，夫妻雙方該如何管理財產，是一個需要相互溝通的問題。否則如果在金錢上產生意見不和，很可能會引發額外的糾紛。近來日本媒體，就有這樣一則感情問題的報導。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名北口洋平的33歲男性，平常是一位普通的上班族，薪水還不算太差。不過他的妻子，老是把「節約」掛在嘴邊，嚴格控管各種財務花費。像是平時上班只能帶自制便當，不能買便利商店的東西，更不能去參加餐會應酬等等。

在這種狀況之下，妻子每個月給洋平的零花費用，也只有一萬日圓（約相當於新台幣2100元）而已。然而，妻子卻常常以各種理由，花大錢去跟其他媽媽聚餐，還買昂貴的禮品分送他人。妻聲稱如果不這麼做，小孩子就會被欺負，所以是必要的花費。但看著妻子如此鋪張，自己卻只能過著拮据的生活，讓洋平非常不滿。

有一回，洋平意外巧遇一位以前的女同學。雙方暢談往事之後，才知道原來過去兩個人都對彼此有著好感。對婚姻生活感到非常不滿的洋平，因此漸漸和對方越走越近，最後發展成了不倫的關係。

然而，這場外遇最終被妻子發現，使得洋平不僅和老同學斷了聯繫，最終也與妻子離婚，並必須支付慰問金、小孩養育費，房子也變成在妻子名下。使得他現在的經濟狀況，變得比以前還更加吃緊。