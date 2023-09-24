尪堅拒婚前性行為…妻洞房夜開箱驚呆「像被騙」 崩潰發文險挨告

夫妻相處貴乎坦誠，外國1名27歲人妻於網上發文表示，丈夫一直拒絕婚前性行為。人妻以為丈夫只是思想「保守」，沒料結婚後首次洞房，她才發現崩潰真相，原來丈夫下體極短，只有1.25英寸（約3.17公分），令她直呼「感覺被騙了」。人妻之後更新貼文，指丈夫承認擔心若婚前被發現真相，會被她拋棄，而丈夫看到貼文後，竟考慮離開她及起訴她誹謗。

該27歲人妻於Reddit發文表示，與32歲丈夫交往6個月訂婚，再相處6個月後正式結婚，其間丈夫一直拒絕婚前性行為。她指出，丈夫不是教徒或虔誠的人，只說自己較傳統保守，她們曾好幾次親熱到差一步發生性行為，卻總會「剎車」停下來。

直到婚後度蜜月首次洞房，人妻才驚悉崩潰真相，原來丈夫拒絕婚前性行為並非因為保守，而是下體極短，只有1.25英寸（約3.17公分），怕被她發現，令她直呼「感覺被騙了」。

為免傷到丈夫自尊心，人妻裝作若無其事繼續行房，惟心情不安難以平復，「這就像是半真半假，或者故意隱瞞了什麼，這是出乎意料的」。她強調沒有想過羞辱丈夫，但確實不知道怎麼開啟這個話題。

貼文引來網友熱議，不少人斥責丈夫隱瞞，「我會對這傢伙的操作感到不安」、「很明顯他是故意隱瞞的」、「這也是一件很愚蠢的事。如果真的離婚了，那麼就浪費了1年時間」、「我會很生氣，選擇離開」。也有網民認為丈夫只是自卑，對自己沒有信心，希望原PO多鼓勵他。

人妻之後更新貼文，指丈夫承認擔心若婚前被發現真相，會遭她拋棄並取消婚禮，又指如果兩個家庭都得知及談論此事，他會崩潰。然而更令人妻驚訝的是，丈夫得知她網上發文後，認為其他人遲早會知道其身份，對她的行為感到沮喪，考慮離開她及起訴她誹謗，令她感到自己就像「混蛋」。

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文章授權轉載自《香港01》