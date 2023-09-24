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不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐狂駛320公里出走

聯合新聞網／ 綜合報導
外媒報導，美國一對姐弟因不滿母親沒收3C產品，10歲的弟弟便開車載著11歲的姐姐離家出走320公里。圖／擷自BBC
外媒報導，美國一對姐弟因不滿母親沒收3C產品，10歲的弟弟便開車載著11歲的姐姐離家出走320公里。圖／擷自BBC

在現代，人手一支手機並不奇怪，甚至不少小朋友也離不開3C產品。根據外媒「BBC報導美國佛羅里達州北港（North Port）的一對姐弟，因不滿母親拿走他們的電子設備，10歲的弟弟便開車載著11歲的姐姐離家狂走320公里，直到在阿拉楚阿縣（Alachua）被警方攔下。

報導表示，警方於當地21日深夜3點50分攔下一輛轎車，經調查後發現，駕駛竟是一名10歲男童，副駕駛則是11歲的姐姐，讓員警嚇了一跳。報導稱，姐弟倆解釋他們是因不滿母親沒收3C用品，認為自己並未盡情的使用這些設備，故突發奇想離家出走。

然而，姐弟二人後來在距離北港320公里的阿拉楚阿縣高速公路上，被警察攔下。之後警方確認了姐弟倆身分，立即通知兩人的母親，並得知該輛白色轎車已被母親報失。透過與該名母親的交涉，了解對方正獨力撫養小孩，無任何施暴兒童的跡象。事後該母親也開車三小時前往阿拉楚阿縣接回孩子。

在佛羅裡達州獲得學習駕照的法定年齡為15歲，而駕駛員必須年滿18歲才能申請正式駕照。

BBC 美國 駕照

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