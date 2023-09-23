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為躲避喪屍而建？冰島南岸「全世界最孤獨房屋」內部曝光

香港01／ 番茄妹

對大家來說怎樣才算是「孤獨」，一個人唱K？一個人看電影？講到孤獨，那就一定不得不提這間位於冰島南部被喻為「全世界最孤獨」的神秘房子啦！但到底為何整座島上會無緣無故出現一間孤零零的房屋呢？是用作避難？躲避喪屍？接下來就讓《開罐》為大家揭曉啦！

這間被喻為「全世界最孤獨的屋」座落於冰島南部的「埃德利扎島」，整座島總面積為45萬平方米，而房屋的位置正正就位於島上風景最美的方位，背山面海，隨便一望便是超級無敵大海景，換言之若大家住進了這間屋除了能夠擁有一間無敵海景屋之外，還能獨霸這座45萬平方米的島！

為何這座房屋會如此「孤獨」地出現於島上呢？對於小屋的來歷外界一直流傳著不同古怪的傳說，有人說是某宗教狂熱者的靜修場所，有人說是用作躲避災難，甚至有人說是一位古怪的億萬富翁興建來用作「躲避殭屍喪屍」。

但其實，這間小屋是來自「埃德利扎島狩獵協會」之手所興建，因為有一群名為「puffin」的「海雀」常常會於島上棲息，雖然該品種的海雀為「瀕林物種」，但語病島上狩獵並不犯法，因而協會便於島上建設了一間「打獵小屋」，以供打獵愛好者作休息之用。而這間房屋內裡的設施相當「樸素」，不但沒有任何網絡之外，還沒有任何水電和暖氣，內裡所有的用水都是透過「雨水收集系統」來收集，以供獵人洗澡。

曾經有前往島上的旅客拍攝了小屋的內部環境，從影片中可見，小屋內主要以木作搭建，總共有兩層，包括地下和閣樓，地下便設有一個大客廳、飯廳、廚房等等，而閣樓則放滿一張張的床，以供狩獵者休息。

大家都想要到島上的「孤獨小屋」住一晚？那恐怕不行了，因為這座小島其實本只開放予狩獵協會成員，只有他們的船能夠停泊前往島上。但大家亦不用灰心，現在冰島已經有多間旅行社為大家提供「埃德利扎島一日遊」，大家雖然不能前往過夜，但若機會能夠一睹小屋的孤獨「真身」都相當值得啊！

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文章授權轉載自《香港01》

冰島 喪屍

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