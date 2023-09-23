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31歲男中643億頭獎！狂買3豪宅做李奧納多鄰居 專家喊母湯

香港01／ 李納德
美國31歲男子在好萊塢山買入2,550萬美元（約8.2億新台幣）的豪宅，要做李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）的鄰居。歐新社
美國31歲男子在好萊塢山買入2,550萬美元（約8.2億新台幣）的豪宅，要做李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）的鄰居。歐新社

不是中獎悲劇，但美國1名男子中頭獎男子的時刻仍引起外媒關注。美國31歲男子卡斯特羅（Edwin Castro）去年11月中了破紀錄的20億美元（約643億新台幣）強力球（Powerball）頭獎，而他自年初收到獎金後，每個決定都引來財務專家質疑，近日他被發現在好萊塢山買入2,550萬美元（約8.2億新台幣）的豪宅，做李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）和亞莉安娜格蘭德（Ariana Grande）鄰居，而在之前他已購入了加州4,700萬美元（約15.8億新台幣）及400萬美元（約1.28億新台幣）的豪宅。

專家提醒，中獎買豪宅並非好的財務決定，提醒一夜暴富的幸運兒應用半年至一年時間冷靜，然後才做出重大財務決定，又以多名NFL美式足球員退役就破產的數據，建議別亂「燒錢」。

美媒報導，卡斯特羅去年中了破紀錄20億美元頭獎。加州彩券公司指，卡斯特羅希望最大程度保護私隱，故個人資料很少暴露於大眾眼前，例如中獎前的工作等。不過，加州法律規定要披露彩券得獎者名字，故即使他拒絕出席新聞發布會，公眾一樣得知其名字。他獲獎後曾發聲明，指對中獎感震驚，但認為真正贏家加州公立學校系統，因為該州公校是彩票受益方，今次派彩公校系統收到逾1.56億美元（約50.16億元新台幣）收入。

今年2月，卡斯特羅希選擇馬上取出近10億美元（約321億新台幣），稅後金額約為6.28億（約201億新台幣），取獎金方式不是財務專家推薦的另一選擇，即分29年領取，而外媒更發現他正「瘋狂消費」。日前，卡斯特羅在加州好萊塢山（Hollywood Hills）再購買1幢3層式豪宅，價值2,550萬美元，同一區域住了不少大明星，包括Leonardo DiCaprio和Ariana Grande。

此前卡斯特羅希已在加洲洛杉磯郊區阿爾塔德納（Altadena）買了價值400萬美元的日式風格物業，該處是他的故鄉，地點接近他買中獎彩券的油站。月初他又在洛杉磯買了價值4,700萬美元的豪宅。今年4月買了價值25萬美元（約803萬新台幣）的保時捷911。

美國31歲男子卡斯特羅中了20億美元頭獎。（示意圖，Waldemar Brandt／Unsplash）
美國31歲男子卡斯特羅中了20億美元頭獎。（示意圖，Waldemar Brandt／Unsplash）

理財專家卡格（Paul Karger）的公司專為超級富豪管理資產，他接受《財富》雜誌訪問時，指見過客戶在離自己很遠的地方買豪宅，結果完全用不上，變成持續又巨大的財務負擔，而這些物業一般要好幾年時間才能出售。

卡斯特羅現時的做法和一班專家的建議完全相反，卡格建議一夜致富的民眾，決定做任何大買賣前，先冷靜等待半年至1年，切忌購買貴價物業。

卡格解釋，疫情過後購買第二、三套物業或豪宅的價值一直在縮水，尤其豪宅易受經濟狀況影響，業主無法控制，不是很好的投資。房地產屬非流動性資產，如業主管理不善，很可能變成負擔，因為每年維護豪宅的費用約為房價的1%至4%，卡斯特羅購新買的豪宅設備很多，包括5間睡房、6個浴室、1個遊戲室、酒窖、家庭劇院、酒吧、健身房、冷水池、蒸汽淋浴和桑拿房，估計每年要花費25.5萬至100萬美元（約819萬至3215萬新台幣）維護。卡格建議他不要「燒錢」，應先諮詢理財顧問、稅務律師和其他專家。

富國銀行投資和財富管理部門諮詢和規劃董事總經理歐文（Emily Irwin）也提醒，一夜致富後的民眾不要突然改善生活方式，「不要辭職、不要去買法拉利、不要買豪宅」，如果是用來償還學貸等才是合理的用錢方法，盡量不要使大錢。

《財富》的報導又提到，許多職員運動員都經歷過「清袋」，《運動畫刊》曾2009年曾報道，近5分4的NFL美式足球員在退休2年就面對嚴重財務壓力。去到2015年，近16%球員退休後12年內申請破產，數字有增無減。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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