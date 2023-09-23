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人夫驗DNA發現三孩皆非親生「父親還非同人」 妻曝出軌真相

香港01／ 田中貴
圖為人夫驗DNA示意圖。圖片來源/ingimage
圖為人夫驗DNA示意圖。圖片來源/ingimage

男人有什麼事慘得過戴綠帽？就是不只戴一頂綠帽！越南1名人夫先後帶同3名小孩的指甲和臍帶到檢測中心，比對自己DNA進行親子鑑定，中心發現人夫並非3名小孩的親生父親，其中2人是兄弟，與另1孩子屬於同母異父關係，換言之，其妻子先後和2名男子發生關係，才誕下3名孩子。人夫大怒申請離婚，隨後妻子又和另1名男子前往同1間檢測中心，證實男子是其中2名小朋友的親父，妻子慨嘆「和丈夫習慣不同，所以很難幸福」。

DNA分析與遺傳技術中心1名主任近日接受訪問時表示，早前有名懂得說越南語的外國男子上門進行親子關係鑑定，取出2個指甲樣本，並在表格上寫住2名男童的越南名字，雖然男子表現生氣，但仍然保持禮貌，表示由於需要即日返回自己國家，所以希望透過電郵接收鑑定結果。

中心發現外國男子並非男童的親生父親，最弔詭的是，2名男童是同母異父的兄弟，中心於是傳送報告結果，對方回覆指想索取另1份報告越南文字副本，並將會直接到中心領取，數天後，外國男到中心領取副本，由於不明白結果，於是即場詢問，主任如實解釋，外國男才知道更加不堪真相。

約1個月後，該名外國男再次來到中心，今次帶來臍帶，測試結果顯示，第3個小孩同樣並非其親生骨肉， 但這名小孩和上次檢驗的其中一名男童是同父同母關係。

綠帽男當時和律師前來中心領取結果，律師形容「這（報告）是證據，可以迅速完成離婚」，但主任解釋由於3個樣本都是綠帽男帶來，有機會被視為缺乏客觀，所以不能用作法律依據，律師明白主任所言，回應指只要妻子不反對結果，就可以很快解決案件。

大約兩星期後，1名30多歲的女子帶同3名小孩和另一名男子前來中心，表示想進行親子關係鑑定，當女子寫上3名小孩的名字時，主任感到十分驚訝，3名小孩和年齡和該名綠帽男填寫的資料一樣，樣本亦是相同，結果顯示，其中2名小朋友和同行男子是父子關係。

主任多口詢問：「3名小孩都是同一個外國姓氏，你的丈夫是外國人嗎？」女子誠實回答稱是，「但3名小朋友都不是我丈夫的親生骨肉…我和丈夫語言和風俗習慣不同，所以很難得到幸福」，她亦指出餘下1名孩子則和其他男子所生。

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文章授權轉載自《香港01》

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